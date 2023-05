Isa Pantoja la lía defendiendo a Asraf Beno en Supervivientes 2023: "Ya era tarde"

Asraf Beno ha protagonizado un tenso momento con Artùr Dainese en el programa Isa Pantoja ha intentado justificarlo, pero no ha sido nada fácil

Los realities de Mediaset suelen llamar a defensores para comentar la actualidad de lo que sucede durante la convivencia. En Supervivientes 2023, a Isa Pantoja le ha tocado defender a su pareja, Asraf Beno. A lo largo de toda la edición, lo ha tenido bastante fácil, pero durante los últimos días, el concursante ha protagonizado un tenso momento con Artùr Dainese que ha afectado de lleno al papel de Isa en España.

La difícil situación de Isa Pantoja en Supervivientes 2023 defendiendo a Asraf Beno

Durante la prueba de recompensa, Artúr Dainese ha señalado a Asraf Beno como su enemigo íntimo en el programa. Y a modo de venganza, el aludido ha decidido que Artùr no coma nada de cocido. Evidentemente, este se ha quedado paralizado, porque la recompensa era suculenta tras varios meses de competición.

La comida es un asunto importantísimo en el programa, e incluso Asraf se ha acabado arrepintiendo y pidiendo perdón al ucraniano. Eso sí, la organización no ha permitido que este arrepentimiento se tradujera en comida para Artùr.

Isa Pantoja tenía entonces un papelón. ¿Cómo defender a su novio después de lo que había hecho? "No lo he visto entero porque ha pasado todo muy rápido. He visto que luego se ha arrepentido y sí que quería que comiese, pero ya era tarde", intentó justificar la joven, añadiendo que Asraf habrá entendido este 'ataque' como un nuevo enemigo en el programa, después de varias semanas nominado una tras otra.