Dubai BC ya es nuevo equipo de la ABA Liga Adriática

El proyecto de la Euroliga de acabar contando con una franquicia en Dubai en un futuro próximo, arrancó oficialmente este martes con la presentación del equipo de Dubai, que participará la próxima temporada en la ABA League Adriática.

El equipo, al que todavía no pusieron nombres de futuros jugadores, fue presentado por el director ejecutivo y vicepresidente de expansión, Djordje Djokovic. “Todo lo que va a rodear Dubai es positivo, y estamos aquí para mostrar lo mejore de Dubai, que es bueno para el basket”, dijo. “Y no vamos a detenernos aquí”.

Develó que el equipo debutará en la ABA League esta próxima campaña y que jugará sus encuentros en el Coca Cola Arena, en lugar de hacerlos en Belgrado. El copropietario y general mánager, Dejan Kamenjasevic confirmó que jugarán como locales en los Emiratos Árabes.

El objetivo de crear afición

Reconoció que el nuevo equipo no tendrá demasiado apoyo en las gradas pero esperan que vaya creando afición a medida que pase el tiempo. “El 90% de los habitantes de Dubai son extranjeros, les encanta el basket pero no tienen equipo.

"Nosotros queremos crear una identidad y un equipo en Dubai que cuente con orgullo con apoyo local”, dijo Kamenjasevic, que no quiso desvelar el que será el primer entrenador del equipo. “Como todo el mundo tiene contrato, no vamos a desvelar el nombre”, dijo.

Respecto a la composición de la nueva plantilla, aseguró que “no vamos a traer a Tavares o jugadores como Mike James”, dijo. “Vamos a competir con un presupuesto adecuado a la ABA League en el primer año, necesitamos aprender, cometer errores, ganar experiencia y entender la liga”.

Reconoció que “ganar la ABA League no es nuestra prioridad, aunque si la ganáramos, no entraríamos en la Euroliga o en la Eurocup”, aunque no descartó la posibilidad de acabar jugando la Eurocup "que llevaría a un nuevo enfoque", aseguró Djokovic.