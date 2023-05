La exjefa de Asraf afirma haberse sentido acosada por el novia de Isa Pantoja

Marta, la exjefa de Asraf, ha desvelado en 'Fiesta' cosas que no sabíamos del concursante de Supervivientes "Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa"

Como muchos sabréis a estas alturas, desde que comenzó Supervivientes 2023, a Asraf Beno no le han dejado de crecer los enanos, como se suele decir. Y es que, desde hace ya varias semanas, han sido varias las informaciones que han surgido que no dejan muy bien parado al novio de Isa Pantoja. De estas supuestas informaciones se hicieron eco en varios programas de Telecinco, ya que se pusieron en contacto con ellos.

Recientemente, hemos podido ver como la que fue la jefa de Asraf mientras estuvo trabajando como camarero en Alicante ha revelado algo que muchos no conoceréis sobre él. Al parecer, Marta, la mencionada exjefa del concursante de la presente edición de Supervivientes, acudió a Fiesta para contar que, en lugar de trabajar, el actual novio de la hija de la Pantoja iba allí para ‘’ver qué pescaba cada noche’’.

Esto, según parece, tuvo lugar en 2017, que fue cuando Asraf Beno se incorporó como camarero en una de las casetas de las fiestas de Alicante. Como ha compartida la exjefa del concursante del reality de Telecinco, los camareros se hospedaban en un mismo chalet, en ese mismo momento, Marta comenzó a percibir comportamientos inadecuados del novio de Isa Pantoja. De hecho, ella ha llegado a afirmar que tuvo comportamientos muy poco adecuados con ella y habría llegado a grabar un vídeo de su ropa.

‘’Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa, horrorosa hasta llegar al punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada (…) Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente’’.

Según ha explicado, él entró en su habitación cuando ella no estaba y le envió un mensaje que decía ‘Mira dónde estoy, ya he entrado’ junto al video en el que se le puede observar grabando su ropa. Además, Marta no ha dudado en afirmar que desde el principio el propio Asraf le habría confesado que su objetivo era conocer a Isa Pantoja porque, aunque ‘’no fuese su prototipo’’, tenía que hacer lo que fuese para poder entrar en el mundo de la televisión.

La exjefa de Asraf acude a #FiestaT5 para hablar de cómo era trabajar con él: “Fue horroroso” https://t.co/RhR0mBUVTv — Telecinco (@telecincoes) 6 de mayo de 2023

Por último, la que fuera jefa de Asraf Beno ha revelado también algo que dejó a los colaboradores del programa de Telecinco bastante impactados, y es que explicó que el concursante de Supervivientes llegó a un acuerdo con Omar Montes para poder entrar en ‘Gran Hermano’. Ha explicado que Isa Pantoja no sabía nada y que la relación entre ambos empezó como una trampa.