La confesión de este soltero deja en shock a su cita en 'First Dates': "Para mi dios fue un alien"

Leo es un fiel seguidor de los ovnis y ha venido al programa para encontrar el amor

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

David ha venido al programa en búsqueda del amor, hace años que se mudó a España y dejó su país natal, Colombia. Es maquillador y estilista, y a pesar de tener una estética marcada por la moda, se guía por las energías, y es creyente.

A cenar con David ha llegado Leo, un fuerte amante de los ovnis y fiel creyente, aunque con su propia versión de la religión: "para mi Dios fue un alien".

Pero cuando David lo ha visto se ha llevado una decepción: "es como cualquier chico normal que podría ver en la calle", y entre risas ha dicho: "no es para nada mi tipo, no".

Durante la cena, ambos han hablado de sus gustos sexuales, pero no han tenido demasiada conexión. A Leo le gustan los juegos de rol pero David "ya quemó esa etapa", a él en cambio le agrada mucho más la gente con mucho bello.

Aunque en la cena parecía que no nacía la química entre ambos, cuando han pasado a la cabaña, el 'feeling' ha empezado a nacer donde han empezado a hablar de sexo y Leo ha dejado boquiabierto a David con su técnica del "meneo del mondongo", para referirse a las relaciones sexuales.

Pero finalmente en la decisión final, Leo si ha querido tener una segunda cita con David pero para David ha sido un no, porque no es la persona "que está buscando físicamente".