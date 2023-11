Las redes se conmueven ante la lección de vida de este soltero en 'First Dates'

José es un soltero y luchador contra diferentes enfermedades que padece en su cuerpo Esta situación le ha llevado a decir "te quiero" siempre a todas las personas a las que quiere

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

José, soltero de 40 años, ha ido al restaurante de First Dates a buscar a alguien con quien pasar el día a día y sobre todo disfrutar. Como contaba al principio de su llegada: ha tenido varios problemas de salud que le han enseñado lo realmente importante de la vida.

Ha asegurado ser muy ñoño cuando se enamora. Respecto a su enfermedad ha contado que lleva cuatro años luchando puesto que ha tenido varias intervenciones y en la actualidad tiene hernias discales, fibromialgia, síndrome de dolor regional complejo y neuropatía. “Mis nervios no están bien y chocan un poquito con mi cuerpo”.

Mar, su cita, también ha llegado con muchas ganas de conocer a alguien especial. La cena entre ambos ha ido muy bien, pero es cierto que ninguno de los dos se han atraído físicamente. No obstante, ambos han decidido seguir conociéndose durante la velada.

Durante la velada José ha dado una gran lección de vida. Tras padecer esta enfermedad “ha aprendido a decir te quiero a las personas a las que quiere, a abrazar fuerte a su hija y a levantarse cada mañana”.