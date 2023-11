El dulce motivo de este soltero para repetir cita en 'First Dates' se lleva el corazón de Irene: "Jo, eso es muy bonito"

Irene ha venido a 'First Dates' en búsqueda del amor Y se ha encontrado a Borja que también es todo un artista

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Irene es una chica muy creativa que ha estudiado Bellas Artes y ahora hace joyería, ha venido al programa con unos pendientes en forma de corazón que han gustado mucho a Elsa Anka: “Tenía que venir corporativa”.

En el amor apuesta por las relaciones abiertas y es bisexual, pero su forma de confort son los chicos y se ha encontrado a Borja, un chico de Bilbao que se pasa el tiempo pintando y dibujando y que también estudió Bellas Artes.

Al Borja le ha gustado mucho que su cita también fuera artista y se ha interesado por sus pendientes y sus últimas creaciones, todo lo que Irene le estaba contando le ha gustado.

Al hablar de sus aficiones, los dos han coincidido en que les gusta más el verano y hacer planes al aire libre, por ejemplo a Borja le encanta irse al monte sin saber dónde va y echar el día entero.

Irene le ha confesado que le gustaría poder hacer algo así, pero que le da miedo perderse y las vacas. Se imagina encontrándose con una vaca y se tiene que dar la vuelta.

Borja le ha contado que al lado de su universidad hay vacas y que un día se puso a dibujar a una, y al intentar acercarse para acariciarla y le mordió la mano. Y es que, una cosa es ver una vaca de lejos y otro es tenerla delante.

En el momento de la decisión final, Borja ha tenido claro que quería volver a quedar con Irene “La energía positiva que irradia es súper reconfortante para uno y estar contigo es estar alegre, imagino que a la gente que está a tu alrededor le transmites la posibilidad que tienes”, las palabras de su cita le han encantado y le ha propuesto volver a verse e ir juntos a pintar alguna vaca al campo.