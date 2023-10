Condenan a Cristiano Ronaldo a recibir 100 latigazos en Irán por un abrazo y un beso

La legislación del país de Oriente Medio equipara este hecho con el adulterio El futbolista saludó a una artista que le había regalado un retrato

La previa del primer partido de la Champions asiática podría haberle salido muy cara a Cristiano Ronaldo. Según han informado medios italianos como 'Il Corriere dello Sport' o la televisión 'TgLA7' el jugador portugués podría ser castigado a recibir 100 latigazos en Irán por un gesto cariñoso con una mujer que le regaló un cuadro.

Durante el viaje para enfrentarse al Persépolis, encuentro que ganaron 0-2, una reconocdia artista iraní, Fatemeh Hamami, que además padece parálisis corporal del 85% quiso tener un detalle con el jugador y regalarle dos dibujos pintados con sus pies. Como muestra de gratitud Ronaldo le abrazó y le dio un beso en la frente, un comportamiento totalmente normalizado en Occidente y castigado a ojos del código penal iraní.

La legislación del país de Oriente Medio equipara este hecho con el adulterio, al no estar casados entre ellos, la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos y podría llevar a los responsables de los actos ante los tribunales. El Corán impone el castigo de los 100 latigazos aunque la pena podría ser anulada por el juez si no considera los hechos punibles o los protagonistas muestran arrepentimiento.

¿Quién es Fatemeh Hamami? Una artista mundialmente reconocida

A través de las redes sociales se han difundido los trabajados de Fatameh Hamami hasta el punto de convertirla en una pintora reconocida a nivel munidal. A pesar de su parálisis que afecta a casi todo su cuerpo, la joven iraní crea retratos de lo más realistas utilizando sus pies. Un talento unido a su pasión por el fútbol que le ha permitido conocer a grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo.

No solo el portugués aparece en sus obras, otros jugadores célebres como Leo Messi o Antoine Griezmann también han sido retratados por la artista. El don de Fatemeh llegó hasta la directiva e incluso LaLiga ha querido tener un detalle con ella enviándole una camiseta del Real Madrid, su club favorito.