Tenso encuentro entre Ataman y la afición de Fenerbahçe: "¿Dónde está la seguridad?"

En unas pocas horas, la Euroliga 23/24 cierra la temporada con el evento más esperado por toda la afición del baloncesto europeo, una Final Four que se disputa desde este viernes, y hasta el domingo 26, en el Uber Arena de Berlín.

Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid y Panathinaikos pugnarán en la capital alemana por hacerse con el cetro continental. Los griegos buscan un título que anhelan desde hace ya demasiadas temporadas; Sarunas Jasikevicius persigue su primera Euroliga como entrenador, mientras que el conjunto blanco aspira a revalidar la corona lograda la pasada campaña en Kaunas, y llegan a Alemania con la etiqueta de favoritos.

Ergin Ataman, un nombre a seguir en la Final Four

Otro de los nombres propios de esta Final Four es el de Ergin Ataman, que en su primera campaña al frente de PAO, ya ha logrado el billete para la final a cuatro. Acabaron la temporada regular en segunda posición, y derrotaron a Maccabi en el playoff de cuartos de final por un ajustado 3-2, y tras una 'amenaza', por parte del técnico turco, de no seguir al frente del conjunto ateniense si no lograba estar entre los cuatro mejores equipos de la competición.

Complicaciones para entrar al hotel

La llegada de Ataman a Berlín ha sido algo 'accidentada', sobre todo, en la entrada al hotel de concentración. En la puerta, había congregado un grupo reducido de aficionados de Fenerbahçe, con quien se verán las caras este viernes 24 (18h CET) en la primera semifinal.

Ataman: ¿Dónde está la seguridad?

En un vídeo recogido por el medio 'Gazzetta.gr', se ve al entrenador turco entrando al hotel y dirigiéndose a este grupo de hinchas, increpándole algo, así como haciendo gestos para que se marcharan. Cuando parecía que Ataman entraba ya al lobby, el técnico escuchó algo que le hizo volver a salir, momento en el que preguntó, hasta en tres ocasiones: "¿Dónde está la seguridad aquí"?

Fue un momento de tensión, ya que algunas personas se acercaron a pocos metros del entrenador, mientras que integrantes de Panathinaikos hicieron de pantalla para que el asunto no fuera a mayores. Algún jugador, como fue el caso de Mathias Lessort, se acercó al grupo de aficionados para comprobar lo que estaba ocurriendo, pero por suerte, el incidente quedó ahí.

Por lo tanto, llegada 'movida' de Panathinaikos a Berlín, a pocas horas de hacer su debut en esta Final Four, en la que quedará por ver qué ambiente se respira en el Uber Arena, que congregará a tres numerosas aficiones como son la del propio Panathinaikos, Olympiacos y 'Fener'.