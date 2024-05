Los motivos de la suspensión del amistoso del Barça en Corea del Sur

El FC Barcelona finalmente no realizará el partido de post temporada previsto en Corea del Sur. El encuentro ha sido cancelado por una cuestión de fechas, pero existe el compromiso de viajar a tierras asiáticas el próximo año ya que es un terreno que el Barça quiere volver a activar.

El club blaugrana no juega en Corea del Sur desde el 2014, donde cuenta con una amplia afición. El interés era grande para desplazarse una vez concluida la Liga, si bien las agendas finalmente no han cuadrado.

El partido se ha cancelado por ahora debido a que el Barça no supo hasta el domingo cuándo disputaría su último partido del campeonato. LaLiga comunicó al término de la jornada 37 los próximos horarios y fijó el Sevilla-FC Barcelona para el domingo 26 de mayo a las 21.00 h. Una fecha y horario que hacía inviable el viaje a Corea del Sur.

Raphinha, durante el Barça - Sevilla / Javi Ferrándiz

En un principio, el Barça había mostrado su predisposición a jugar desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de mayo, aunque finalmente la única fecha que cuadraba era la del lunes 27. Para ello, el club debía lograr que el encuentro en Sevilla se jugara el sábado 25 de mayo. Sin embargo, LaLiga dio prioridad al Madrid para avanzar la fecha por la disputa de la final de la Champions League el 1 de junio.

Había rival para el 27 de mayo

El Jeonbuk era el rival que la organización había encontrado para jugar el 27 de mayo. Los siguientes dos días, el 28 y 29, había jornada de Liga en Corea, mientras que el 30 ya era muy justo para los internacionales del Barça que se concentran para la Eurocopa.

El compromiso alcanzado es que el amistoso sejueguee en 2025 por el deseo de las dos partes de llevarlo a cabo. El FC Barcelona organizaba el choque en coordinación con el grupo empresarial DNBS Media Group, quien firmó un contrato de colaboración para este proyecto con NSN.

¡El reencuentro más esperado! Iniesta saluda a Xavi antes del amistoso entre el Barça y el Vissel Kobe / FCB

Never Say Never es la empresa de origen catalán que ya ha trabajado con el Barça y, por ejemplo, organizó el amistoso de la pasada campaña frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta en Tokio.

En cuanto a DNBS Media Group es una compañía muy potente creada el pasado mes de septiembre de 2023 y cuenta como accionistas a Seokpil Kim, ex CEO Samsung Europa y el famoso presentadortelevisivo Beomsoo Kim, entre otros.

El encuentro será un auténtico espectáculo y de gran impacto en Corea del Sur cuando en 2025 exista disposición del Barça para desplazarse y jugar.