El curioso dato que consiguió Nadal en su despedida de las Finales ATP

Rafa se despidió de Turín con victoria Y con 16 saques directos en su encuentro contra Ruud

Rafa Nadal ha conseguido su primera victoria en la tercera jornada del round robin de las ATP Finals. El tenista de Manacor ya no se jugaba nada, al haber quedado eliminado tras las derrotas contra Taylor Fritz y Felix Auger-Aliassime. Su rival, Casper Ruud, tampoco; el noruego ya había logrado su clasificación a la siguiente fase.

A pesar de la aparente intrascendencia del partido, el mallorquín saltó a la pista del Pala Alpitour de Turín con el objetivo de acabar la competición con un triunfo. Lo logró, y además, de una manera atípica para él: ¡con un total de 16 saques directos!

El comienzo del español dejó claras sus intenciones. A pesar de la insistencia de Ruud, Nadal consiguió ganar el primer set. Con cuatro juegos en blanco para la estadística - dos seguidos - el español sentenció con el 7-5 final. En el segundo, Rafa repitió la tónica del inicio, y con otros cuatro juegos en blanco más, logró derrotar al noruego (de nuevo 7-5). Además, en el cuarto punto que consiguió, Rafa, lo hizo con cuatro saques directos. El juego lo acabó con 16 aces en total, algo no tan común para el tenista de Manacor.

