Nadal le “echa una mano” a Alcaraz 

El balear no ha estado a la altura en las ATP Finals tras no cumplir los pronósticos en el US Open Las derrotas del 22 veces campeón de Grand Slam deja en bandeja el número 1 del mundo a Alcaraz

El actual número 3 del mundo, Rafa Nadal, no ha terminado el año todo lo bien que esperaba. Tras sufrir una lesión en Wimbledon y no cumplir los pronósticos en el US Open, el tenista tampoco ha mostrado su mejor versión en las ATP Finals con dos derrotas de inicio.

El balear, que ha conquistado el Australia Open y Roland Garros en este 2022 y se mantiene como el tenista más laureado en la historia del circuito ATP, deja a Carlos Alcaraz, actual número 1, con más opciones de terminar en lo más alto del ranking de car a 2023.

El de Manacor era una de las amenazas al trono junto al tenista griego, Stefano Tsitsipas, que tampoco ha estado a la altura en esta edición de las ATP Finals y que, salvo sorpresa mayúscula, dejarán a Alcaraz como número 1: ambos debían ganar el torneo.

Nadal terminará el año como la tercera mejor raqueta del circuito y la sensación de que cada vez está más cerca su retirada: con un total de 22 Grand Slams en el saco, tan solo Djokovic (21) podría arrebatarle el título de jugador más laureado en la historia del tenis masculino.

El español podría afrontar su último año en la élite con opciones reales en los cuatro Grand Slams: pese a las dudas que genera su físico, el balear ha conseguido evolucionar en su juego y actualmente es uno de los más dominantes en pista.