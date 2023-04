¡La respuesta de Kevin Punter a Sergio Llull!

Sergio Llull ha pedido disculpas por las redes sociales por su acción inicial que inició el encontronazo entre los jugadores del Real Madrid y Partizán Ahora, Kevin Punter, el jugador con el que tuvo el inicial encontronazo, ha respondido vía Twitter al escolta madridista

Cuando faltaba por disputar 1:40 en el segundo partido de playoff de Euroliga entre Real Madrid y Partizán en el Wizink Center, se tuvo que parar el encuentro por una batalla campal. Todo empezó con un encontronazo entre Llull y Panter en el centro de la pista.

La gravedad del asunto también obligó a la seguridad del pabellón a intervenir. Finalmente y, tras mirar atentamente las imágenes durante unos instantes, los colegiados decidieron dar el partido por finalizado.

Las reacciones a este grave incidente no se hicieron esperar y Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, y Rudy Fernández, jugador blanco, pidieron perón en la rueda de prensa posterior al partido.

Hoy mismo, el jugador que lo empezó todo, Sergio Llull, ha pedido disculpas por las redes sociales. "Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto", ha expresado el jugador español.

Ahora, el jugador con el que tuvo el inicial encontronazo, kevin Punter, ha respondido vía Twitter al escolta madridista. "Las emociones son altas, lo entiendo totalmente, sigamos manteniendo el baloncesto como hemos estado en la serie y las otras veces que jugamos entre nosotros", ha recogido el jugador de Partizán.

Emotions is high I totally understand, let’s continue to keep it basketball like we been in the series and the other times we played each other 🙏🏾 https://t.co/OZ3SKey9yQ