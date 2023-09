Mirotic, comparado con la leyenda de la NBA Larry Bird

Dan Peterson, ex entrenador, compara al jugador con la leyenda Larry Bird, poniendo unas grandes expectativas sobre el Olimpia Milano en esta temporada El revuelo que ha creado en Italia el fichaje de Nikola Mirotic no ha menguado pese a perder en la 'Supercoppa'

La temporada no ha empezado del todo bien en el Olimpia Milano y pese a ello, las expectativas con Nikola Mirotic están muy altas en Italia. La derrota en la 'Supercoppa' de Italia enfrente a la Virtus, no ha hecho preocupar a el nuevo proyecto de Ettore Messina, que pese a que la pasada temporada fue negativa, ha empezado su cuarta temporada al frente del equipo. El Olimpia Milano vive la ilusión de volver a ser un grande, tras el fiasco de la temporada pasada donde no se clasificaron ni para el playoff de cuartos de final de la Euroliga.

Dan Peterson, ex entrenador de Olimpia Milano, firmó la editorial del domingo en La Gazzetta dello Sport: “Como ya se dijo en verano, Olimpia causó un gran revuelo en el mercado de fichajes con la llegada del ala-pívot Nikola Mirotic, de 208 cm de altura, con una excelente experiencia en la NBA (mis amigos de Chicago todavía lamentan su salida de los Bulls), como así como en la Euroliga con el Barcelona. Es un jugador ‘total’, como lo fue alguna vez Larry Bird”.

Estas palabras de 'refuerzo' han llegado una vez se consumó la primera derrota importante ante la Virtus Bologna en la 'Suppercoppa' italiana. El equipo acusó el 'post Mundial', con una falta de preparación de los jugadores con su equipo, Tonut, Ricci, Melli y Voigtmann y Lo, apenas han entrenado con el equipo. La temporada del conjunto milanés estará muy marcada por el papel que den en la Euroliga, con un líder como Mirotic, que no fue capaz de ganar la máxima competición europea con el Barcelona.