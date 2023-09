Serge Ibaka justifica su llegada al Bayern: "Pablo Laso es una gran persona"

El hispano-congoleño regresa a Europa a sus 34 años para competir en el conjunto bávaro Ibaka y Laso vuelven a coincidir tras la llegada del interior al Real Madrid en la 11-12 por el 'lockout' de la NBA

La próxima edición de la Euroliga arranca el 5 de octubre. Con todas las plantillas ya prácticamente cerradas, la llegada de Serge Ibaka al Bayern Múnich ha sido una de las más sonadas que se han producido en un mercado de fichajes que ha supuesto la llegada de otras estrellas de la NBA, como son Kemba Walker (Mónaco) o Jabari Parker (Barça).

A sus 34 años, y ya encarando prácticamente la recta final de su carrera, el hispano-congoleño ha puesto punto final a 14 temporadas en la NBA en las que ha vestido la camiseta de los Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks. Con la franquicia canadiense ganó el anillo junto a Marc Gasol en 2019.

14 temporadas en la NBA

Los problemas físicos han lastrado los últimos cursos de Ibaka en la mejor liga de baloncesto del planeta. Además, el pasado febrero fue cortado por los Indiana Pacers, equipo al que fue traspasado y en el que no llegó ni a debutar. Sin ofertas para seguir en América, y con los equipos prácticamente cerrados, llegó la llamada del Bayern.

¿De qué puede jugar Ibaka en la NBA?

Pablo Laso consideró que Ibaka podía ser una pieza más que interesante para reforzar el juego interior. Desde su experiencia y veteranía, el jugador con pasado en Hospitalet y Manresa puede ayudar a los bávaros a dar un paso adelante en sus aspiraciones tanto en la Bundesliga, como sobre todo en la Euroliga, donde el Bayern está llamado a hacer cosas importantes a medio y largo plazo. Cuesta imaginar ya a Ibaka jugando de '4', con una movilidad algo más limitada, pero de pívot puro, es un jugador que puede ser muy útil en el viejo continente.

Las palabras de Ibaka hacia Laso

En las últimas horas, Ibaka ha sido presentado en Múnich como lo que es, una estrella que ha elegido Alemania y el Bayern para seguir su carrera. Preguntado sobre dicha elección, el jugador se ha mostrado claro y ha dado la clave sobre quien ha sido el gran 'culpable' de que se haya decantado por el conjunto germano. "Pablo Laso es un gran entrenador y una gran persona, y para mí esto es lo más importante. A la altura en la que se encuentra mi carrera, para mí es importante trabajar con buenas personas. Al final del día, el baloncesto es tan solo un juego. Me va a tocar trabajar duro, viajar, entrenar durante 1 año, y quería tener claro que lo quería hacer para una gran persona, y así es Pablo", explicó. No hay que olvidar que jugador y entrenador coincideron en el Real Madrid en la temporada 2011-2012, curso en el que hubo un 'lockout' en la NBA y que no se logró desencallar hasta pasados unos meses.

Laso e Ibaka no tardarán mucho en medirse al Barça en la Euroliga. Tras un inicio exigente para los de Roger Grimau en el que recibirán a Anadolu Efes y viajarán al Pireo y Belgrado para medirse a Olympiacos y Partizán, será en la cuarta jornada, el 20 de octubre a las 20:45h (CET), cuando se enfrenten en el Palau Blaugrana.