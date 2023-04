La medida 'desesperada' del Madrid para cubrir la baja de Tavares

La más que probable baja de Tavares precipitaría la reaparición del pívot francés Vincent Poirier El interior madridista fue operado de apendicitis hace tres semanas y no estaba previsto que pudiera jugar los dos primeros partidos ante el Partizan

Vincent Poirier podría verse obligado a adelantar su reaparición por exigencias del guión. Y es que la más que probable baja de Eddy Tavares mañana ante el Partizan y la ya prevista del francés, dejarían al Real Madrid muy desguarnecido en el juego interior en un partido en el que además está obligado a ganar para no quedarse fuera de la Euroliga.

Pero Poirier no estaba aún en una situación favorable para reaparecer. Operado de apendicitis hace 21 días, el francés apuraba su período de recuperación y según los plazos previstos, no íba a estar en condiciones para los dos primeros partidos ante el Partizan.

"No sé cuándo estará. Son esfuerzos muy grandes los que hacen. Les exigimos mucho, pero son personas normales y no se pueden saltar los procesos de recuperación. No son superhéroes. Todos quieren estar, incluido Vince, porque saben el momento que es", reconocía Chus Mateo el lunes.

Pero la situación de Tavares ha puesto al Madrid en situación límite. Las pruebas a las que ha sido sometido el caboverdiano miércoles no mostraron una lesión grave, pero el dolor se mantiene y sería muy arriesgado que jugara el segundo partido frente al Partizán de no infiltrarse, lo que podría ser contraproducente.