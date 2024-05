El presidente de la UEFA, sobre Florentino: "¡Es un idiota y un racista!"

El diario digital 'The Objective' desvela unas conversaciones del año 2019 entre Aleksander Ceferin y el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en las que el presidente de la UEFA deja en muy mal lugar a Florentino Pérez.

Según estas informaciones, Ceferin habría enviado un WhattsApp a Rubiales refiriéndose a Florentino en estos términos: "¡Es un idiota y un racista!". El mensaje lo habría escrito en un momento donde las relaciones eran muy tensas con motivo de la idea de Florentino de crear una Superliga europea al margen de la UEFA. Florentino lideraba una iniciativa que fue muy mal recibida por Ceferin, que habría intercambiado impresiones con Rubiales.

Apunta 'The Objective' que la conversación se habría producido en inglés y data del 6 de diciembre de 2019. Del intercambio de WhattsApps se desprende la intención de Rubiales de tratar de rebajar la tensión entre Florentino y Ceferin. "Florentino, Bartomeu y yo estábamos intentando buscar un candidato contra Tebas, pero creo que ahora Florentino está en mi contra. Pero continuaré. La posición de la UEFA es la honesta", apunta el entonces presidente de la RFEF en otro WhatsApp. "Somos fuertes. Si quieres, puedo hablar con Florentino", le sugiere Rubiales.

Además se muestra partidario de tratar de rebajar tensiones con el presidente del Madrid. "Si en España tengo en contra a Tebas y a Florentino, me será imposible" y apuntilla: "Florentino es muy orgulloso". Ante esta respuesta Ceferin dice: "Yo también soy orgulloso, no lo olvides. No quiero hablar con él. Solo lo haría por ti. ¡Es un idiota y un racista! No calmes las cosas por mí, yo no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte".