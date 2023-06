Los 15 agentes libres más interesantes del mercado Euroliga

La temporada de baloncesto se acerca a su fin, y el próximo mercado de traspasos cuenta con nombres muy interesantes que finalizan contrato Kevin Punter, Kostas Sloukas o Kyle Kuric, algunos de los jugadores que quedan libres este próximo verano

Con el telón de la Euroliga ya echado, y la victoria del Real Madrid en la gran final de Kaunas ante Olympiacos, la competición europea entra en modo reposo hasta octubre, cuando volverá la acción y el mejor baloncesto del continente.

Pese a que todavía toca esperar varios meses hasta que el balón vuelva al aire, quedan pocas semanas para que arranque también uno de los momentos más esperados, el frenético mercado de fichajes que promete emociones fuertes un año más.

En una temporada, la 22/23, en la que no ha habido excesivo ruido mediático sobre operaciones, y en la que pocos nombres ya tienen destino para el próximo curso, varios son los jugadores que finalizan contrato este próximo verano y que integran una nómina más que interesante de agentes libres que, o bien deciden renovar con sus actuales equipos (siempre que exista la opción), o que no tendrán más remedio que hacer las maletas para emprender una nueva aventura.

En SPORT, echamos un vistazo a 15 agentes libres que están llamados a animar el próximo mercado de fichajes de Euroliga

Kyle Kuric, escolta, 33 años (FC Barcelona)

El tirador azulgrana llegó al Barça en 2018, tras haber rendido a gran nivel en Zenit, y con experiencia en Liga Endesa (Estudiantes y Gran Canaria). En Barcelona, Kuric ha jugado su mejor baloncesto, siendo uno de los mejores triplistas de Europa tal y como escogieron en las últimas temporadas los General Managers de los equipos Euroliga. El tirador estadounidense dejó dudas en el tramo final de la pasada temporada, y pese a que este curso ha sido mejor, tampoco ha acabado de recuperar las sensaciones con las que maravilló en el viejo continente. Su futuro es incierto en el Barça, y el rumor de que podría tomar el puente aéreo para acabar en el eterno rival, el Real Madrid, cada vez son más grandes y el jugador tampoco lo ha desmentido.

Nigel Williams-Goss, base, 28 años (Real Madrid)

La temporada de Nigel Williams-Goss era difícil de predecir a principio de curso, en el que su continuidad en el conjunto blanco dependía de la vuelta de Facundo Campazzo al Madrid. El argentino se decantó por los Dallas Mavericks, y el base estadounidense contó con una 'vida extra', tras una primera temporada bastante floja. La realidad es que Williams-Goss, a día de hoy, es un valor al alza, habiendo destacado en los últimos partidos de Euroliga con el Real Madrid que acabaron con el título. Con el nombre de nuevo del 'Facu' sobrevolando por la capital este próximo verano, los equipos Euroliga estarán atentos a un jugador que se encuentra en plena madurez y que ya cuenta con una experiencia nada despreciable en la competición.

Sergio Rodríguez, base, 36 años (Real Madrid)

En la vida dicen que es como acaba, y no como empieza la cosa. La temporada del 'Chacho' en su regreso al Real Madrid estaba siendo discreta, con alguna buena actuación, pero sin demasiado brillo, algo que hacía que desde los medios de Madrid, se hablase sin tapujos de que no iba a seguir de blanco la próxima temporada y que se buscaba base. Pero llegó el playoff y la Final Four de la Euroliga, y Sergio Rodríguez apareció, y de que manera. No se entiende la clasificación y el posterior triunfo en Kaunas del Real Madrid sin la magia del 'Chacho', que volvió a hacer gala de una brillante dirección de juego, y de ese instinto asesino que aparece cuando más lo necesitan sus compañeros y menos lo desean los rivales. El club tiene opción de alargarle una temporada más el contrato, y a ver quien dice que no tras el tramo final de temporada que está firmando.

Jasiel Rivero, pívot, 29 años (Valencia Basket)

El interior cubano finaliza contrato con los taronja este próximo verano, y la no presencia el curso que viene del equipo en Euroliga, hace pensar en que la continuidad de 'Papi' en Valencia es prácticamente una utopía. En su año de debut en la máxima competición continental, Rivero ha firmado 9,4 puntos y 3,5 rebotes por encuentro, unas cifras a tener en cuenta para un jugador que se encuentra en plena madurez. Pese a que su rango en el lanzamiento exterior es limitado, posee un buen tiro de media distancia, además de desempeñarse bien en la pintura tanto en ataque como en defensa. Una vez que acabe la temporada, quedará por ver si Valencia Basket lo incorpora a la lista de jugadores con derecho a tanteo, algo que podría dificultar su continuidad en España, así como el factor de que es extracomunitario.

Kostas Sloukas, base, 33 años (Olympiacos)

Es uno de los nombres más destacados de esta 'agencia libre'. El base griego no necesita carta de presentación. En esta temporada 22/23, Sloukas ha recuperado su mejor versión, decidiendo varios partidos de Euroliga, como el que resolvió en el Wizink ante el Real Madrid, o el tercer encuentro de la serie de cuartos de final ante Fenerbahçe. Tuvo en la mano el tiro ganador en la final de la competición ante el Real Madrid, pero no logró anotar. A priori, su regreso a Olympiacos en 2020 era para afrontar sus últimos años de carrera en casa, pero la 'decepción' por haberse quedado a las puertas del título, y alguna propuesta que le pueda seducir, pueden hacer que tiemble el mercado con el que sería uno de los grandes movimientos del verano.

Kevin Punter, base/escolta, 30 años (Partizán)

El gran deseado. Tras brillar en la temporada 20/21 en la que lideró a Olimpia Milano hasta la Final Four de la Euroliga, el exterior estadounidense rebajó un escalón el curso pasado fichando por el Partizán de Zeljko Obradovic, con el que jugó la Eurocup. Este curso, Punter ha vuelto a la máxima competición continental, en la que ha demostrado que sigue siendo uno de los jugadores más decisivos del campeonato. Pese a que finalmente no pudo lograr la clasificación con el conjunto serbio para la Final Four, Punter demostró que es un líder y que el balón no quema entre sus manos, unas cualidades que el Barça no ha perdido de vista. El equipo azulgrana, junto con Panathinaikos, está en la carrera por intentar seducirlo, al igual que Partizán, que sueña con retenerlo.

Mathias Lessort, pívot, 27 años (Partizán)

Ha sido la gran sorpresa, la gran revelación de la temporada en la Euroliga. Elegido en el quinteto ideal de la temporada, el pívot francés ha firmado 12 puntos, 7,1 rebotes y casi un robo y otro tapón por partido, promediando 19,1 créditos de valoración. Un pívot a la vieja usanza, sin lanzamiento exterior, pero contundente e intimidador bajo aros. Tras una carrera en la que ha ido buscando su sitio, parece que su ecosistema favorito se encuentra en Belgrado, bajo las órdenes de Zeljko Obradovic. Esta 'explosión' vivida durante la temporada le viene genial para aspirar a un gran contrato, tras las grandes sensaciones dejadas. El equipo que quiera incorporar a Lessort deberá rascarse el bolsillo, pero a cambio, contará con un jugador que ahora sí, parece que ya se va a asentar definitivamente en la élite.

Keenan Evans, base, 26 años (Zalgiris)

Cada temporada, Maccabi Tel Aviv lleva a cabo unos vuelcos vertiginosos en su plantilla, cambiando no menos de ocho jugadores entre temporada y temporada. Parece que muchos de los americanos que pasan por el equipo macabeo no sirvan, pero perfiles como el de Elijah Bryant (Efes) o Tyler Dorsey (Fenerbahçe) demuestran que dicha teoría no es cierta. Algo parecido estaba haciendo Keenan Evans en Zalgiris, con el que estaba firmando 15,9 puntos, 3,2 rebotes y 3,7 asistencias por partido, antes de sufrir una grave lesión, en forma de rotura del tendón de Aquiles, que lo echó todo al traste. El conjunto lituano tiene la opción de extender un curso más su contrato, algo que parece que ocurrirá mientras el jugador se recupera. En caso de seguir en Kaunas, y si Evans vuelve a recuperar el nivel exhibido, su estancia en el país lituano será efímera.

Filip Petrusev, pívot, 23 años (Estrella Roja)

El interior serbio recaló la pasada temporada en las filas del campeón, un Anadolu Efes que apuntalaba su pintura con un jugador formado en la Universidad de Gonzaga y con un fugaz paso por la cantera de Baskonia. Ergin Ataman no le dio cancha, y el pasado verano decidió volver a casa firmando una temporada con Estrella Roja. Con Dusko Ivanovic, Petrusev ha firmado una gran temporada en la que se ha ido hasta los 10,7 puntos y 5,2 rebotes por partido. Es un 2,11 inacabable y con tiro exterior (35,1% en la temporada), algo que le convierte en un perfil muy interesante en Europa. Habrá que ver si sigue en Euroliga la próxima temporada, ya que su agente, el carismático Misko Raznatovic, ha afirmado por activa y por pasiva que intentarán firmar por una franquicia NBA.

Rodrigue Beaubois, escolta, 35 años (Anadolu Efes)

El veterano exterior francés lleva años consolidado como uno de los pistoleros de la competición desde la línea del 6,75. Sin ir más lejos, esta temporada ha rozado el 50% de acierto exterior, si bien es cierto que la temporada colectiva del conjunto turco ha dejado más sombras que luces. El ex jugador de Baskonia ha cumplido su quinto curso en Estambul y quedará por ver hacia donde sigue su carrera, pero es un prototipo de jugador para firmar un contrato corto con alguno de los 'outsiders' de la competición, que garantiza rendimiento inmediato. Quien se lo lleve, añadirá una pieza más que interesante a su perímetro.

Vasilije Micic, base, 29 años (Anadolu Efes)

Es ilusionante ver en esta lista al mejor jugador de la Euroliga, pero mejor no hacerse ilusiones. Micic tiene firmado hasta este verano, con la posibilidad de alargar por una temporada más su vinculación con Anadolu Efes, pero tras la decepcionante temporada del conjunto turco, en la que no logró ni clasificarse para el playoff de cuartos, se antoja complicada su continuidad en Estambul, algo que también se debe entender en clave NBA, ya que parece que a sus 29 años, este verano puede ser el definitivo para dar el salto a la mejor liga de baloncesto del planeta. Pese a la decepción grupal de Efes, Micic ha firmado un gran curso, yéndose hasta los 16 puntos, 5,4 asistencias y 3,2 rebotes por encuentro. ¿Y si finalmente a Micic no le convence ninguna oferta NBA y tampoco quiere seguir en Efes? Mejor no hacer 'basketficción'.

Shavon Shields, escolta/alero, 30 años (Olimpia Milano)

El ex baskonista venía confirmándose en las dos últimas temporadas como uno de los mejores jugadores de la Euroliga, pero su 'suerte' se truncó en el cuarto partido de la presente temporada ante el Bayern, en el que se produjo una fea lesión en un tendón de su pie izquierdo y que tan solo le ha permitido jugar 10 partidos continentales. Su estado físico es la gran incógnita para los equipos que decidan arriesgar y traten de acometer su fichaje. El perfil que ofrece Shields en pista es muy interesante, ya que con sus 2,01 metros puede desenvolverse tanto en la posición de escolta como la de alero. Más allá de su talento ofensivo, antes de la lesión también era uno de los grandes defensores de la competición.

Milos Teodosic, base, 36 años (Virtus Bolonia)

El mago serbio apura sus últimos años de carrera, y tras cuatro años en el conjunto italiano, su futuro es incierto. Teodosic va sobrado de talento, perdura en el tiempo, y todavía esta temporada ha dejado pinceladas de lo que es capaz de ofrecer pese a ser uno de los veteranos de la competición. Con decisiones algo estrambóticas en pista, el director de juego sigue con una visión privilegiada, además de ejecutar en los momentos complicados de partido. Su ego puede chocar con la filosofía de algún entrenador, pero Teodosic sigue teniendo cartel para ser importante en la competición. ¿Volverá a Serbia de la mano de Estrella Roja?

TJ Shorts, base, 25 años (Bonn)

Timothy J. Shorts II tiene a media Europa revolucionada. El exterior californiano del Bonn ha irrumpido con mucha fuerza este curso, y en su cuarta temporada en Europa, ha explotado. Campeón de la BCL y 'MVP' de la competición, Shorts está llevando a cabo un curso de ensueño con el conjunto alemán, que quiere rematar consiguiendo la Bundesliga, que se jugarán en la gran final ante el Ulm. En la Champions, el base de tan solo 1,75 metros se ha ido hasta los 19,5 puntos y 6,8 asistencias por encuentro, y queda claro que está más que preparado para dar el salto a la Euroliga. Suena para muchos equipos, y Baskonia estará muy atento por si alguno de sus 'locos bajitos' (Darius Thompson y Markus Howard) salen de Vitoria. Su pasaporte macedonio le hace incluso más apetecible.

Kyle Guy, escolta, 25 años (Joventut)

Jaycee Carroll, Billy Baron o Kyle Kuric. Todos estos jugadores tienen algo en común: son, o han sido, grandes francotiradores de la Euroliga en las últimas temporadas, y son perfiles muy buscados entre los directores deportivos de los equipos. El nombre de Kyle Guy encaja a la perfección, y tras una primera temporada disputando con la Penya la Eurocup, no hay ninguna duda de que tendrá ofertas Euroliga sobre la mesa cuando acabe la temporada. El tirador de Indianapolis es escolta, pero puede jugar de '1', y aunque a veces la irregularidad en el tiro puede jugar en su contra, todavía tiene margen de mejora para acabar siendo uno de los dueños del perímetro en la competición.