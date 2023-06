El Armani Milán quiere deshacerse de dos ex blaugranas

Tras una temporada decepcionante, el conjunto italiano quiere rehacer completamente la plantilla y dos ex blaugranas no entran en la ecuación del nuevo proyecto Ettore Messina cree que no han estado a la altura de lo que se esperaba y tiene la intención de prescindir de ellos aunque sea con contrato en vigor

El Armani Milán de Ettore Messina, un equipo que se proyectó a principio de temporada para luchar por la Euroliga, muy pronto quedó descabalgado de las primeras posiciones para llegar a estar en las últimas, que ya hizo imposible meterse en los play-offs.

Por ello, el entrenador italiano, con el apoyo del club, quiere realizar una renovación completa del conjunto milanés y dos ex blaugranas que formaban parte de la plantilla de este año, no lo estarán el próximo según informaba BasketNews.

Uno de los que llegó como determinante para las opciones de Armani era el pívot Brandon Davies, que dejó el Barça para firmar por el cuadro milanés. Aunque su rendimiento no ha sido el esperado, y a pesar de tener contrato, el club lo ha puesto en el mercado. Davies ha promediado 10,2 puntos, 3,2 rebotes y 1,9 asistencias en 33 partidos de Euroliga.

Pangos también con un pie fuera

Lo mismo sucede con el base canadiense Kevin Pangos, que también tiene contrato hasta 2024, pero el técnico no está por la labor de volver a contar con el ex azulgrana después de una temporada donde las lesiones no le han dejado rendir y en sus apariciones, no ha sido el jugador que esperaba el técnico.

Pangos, que jugó en el Barça de 2018 a 2020, ha promediado 8,9 puntos, 2,3 rebotes y 3,4 asistencias en 25 minutos por partido en la Euroliga tras llegar al cuadro italiano procedente del Zenit San Petersburgo de Xavi Pascual.

El club italiano, a pesar de la decepción vivida esta temporada, ha confiado el equipo un año más a Messina, a pesar de que llegó a presentar su renuncia ante los malos resultados del equipo, aunque no le fue aceptada y le han pedido que rehaga el equipo para volver a luchar por la Euroliga como hace dos temporadas.