Kevin Punter, objetivo del Barça

El Barça ha tanteado al jugador, que tiene otras propuestas sobre la mesa El estadounidense ha sido el séptimo máximo anotador de la Euroliga, con 16,1 puntos de media

El Barça ya está diseñando la plantilla de la próxima temporada y uno de los jugadores que quiere incorporar es el escolta estadounidense del Partizan de Belgrado, Kevin Punter.

Se trata de un anotador nato, clave en la excelente temporada del conjunto serbio que le llevó al play-off de cuartos de final ante el Madrid, y que se ha convertido en uno de los objetivos blaugrana, según apuntaba el periodista de Sportando, Alessandro Luigi Maggi.

Según la información de Maggi, el jugador, además de la oferta del Barça tiene también sobre la mesa la renovación con el Partizán además del Panathinaikos.

Not only Panathinaikos and Partizan work on Kevin Punter for next season. Also Barcelona is in the mix for american guard, im told