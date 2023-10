Portugal, en busca de la perfección camino a la Eurocopa

La selección portuguesa aspira clasificarse para la Eurocopa sumando solo victorias en la fase clasificatoria El registro lo consiguieron antes ocho selecciones, pero ninguna sin encajar goles

Portugal está atravesando una excelente racha de resultados e impulsada por el técnico español Roberto Martínez quiere lograr una marca que solo ocho equipos han logrado en la historia de la clasificación para la Eurocopa: terminar la fase de clasificación con sólo victorias.

Es algo que está a su alcance, aunque no será fácil. Pero Portugal quiere añadir algo más que no pudieron conseguir las otras selecciones y es que todas acabaron encajando goles. Portugal espera no hacerlo.

Francia fue la selección que estuvo más cerca estuvo de clasificarse con victorias y sin encajar goles. Fue en la clasificación para la Eurocopa 2004, cuando los franceses ganaron todos los partidos y sólo concedieron dos goles, contra Chipre e Israel. Las otras selecciones que lograron completar la fase de clasificación con apenas victorias fueron Francia (Euro-1992), Rep. Checa (Euro-2000), Francia (Euro-2004), Alemania y España (Euro-2012), Inglaterra (Euro- 2016), Bélgica e Italia (Euro-2020). España en 2012 e Italia en 2020 acabaron ganando la competición, tras una clasificación inmaculada.

En la clasificación actual, además de Portugal, Escocia y Francia, aún no han perdido puntos. Los escoceses tienen marca de 12-1 en goles y los franceses 11-0. Sólo Portugal y Francia pueden hacer lo que una selección nunca ha logrado: ganar todos los partidos de clasificación para una Eurocopa y sin encajar un gol.

Diogo Dalot habló rueda de prensa y, ante la posibilidad de terminar la fase de grupos sólo con victorias y sin encajar goles, el lateral afirmó: "Siempre será un objetivo. Cada vez que terminamos un partido sin encajar un gol estamos satisfechos, por supuesto. Pequeñas metas dentro de una gran meta".