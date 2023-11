La ‘Oranje’, a cerrar el pase

Países Bajos buscará sellar su clasificación ante una Irlanda que, curiosamente, necesita perder para mantener alguna remota opción de disputar la repesca Ronald Koeman afrontará el partido con numerosas bajas, entre ellas las de Frenkie de Jong y Aké

Países Bajos afronta la primera de sus dos bolas de partido para sellar definitivamente su clasificación para la Eurocopa. El combinado dirigido por Ronald Koeman se mide en el Johan Cruyff Arena a la República de Irlanda (20:45h).

En este partido se da una de las curiosidades más sorprendentes del mundo del fútbol. Y es que a Irlanda le interesa perder. Sí, necesita perder para tener una mínima y remota posibilidad de estar en la próxima Eurocopa. Con Francia ya primera de grupo, una derrota de los ‘Boys in Green’ permitiría a su rival, Países Bajos, clasificarse y dejaría sin opciones a Grecia de ser segunda.

El único camino

Irlanda ya no se puede clasificar a través de los grupos, así que tiene que acudir al plan B. Si en las rutas de las ligas A y B de la Nations League no hay más de 7 equipos sin clasificar a la Eurocopa por encima de Irlanda, situada en la Liga B, podría acudir a la repesca. Uno de esos países que ocuparía una plaza es Países Bajos, de ahí que a Irlanda le interese perder con ellos para que se clasifiquen directamente en esta fase de grupos, pues Grecia pertenece a la liga C y ya tiene asegurada la repesca.

Irlanda fue tercera del Grupo 1 en la Liga B. Sumó 7 puntos y quedó por debajo de Escocia y Ucrania. La ‘Tartan Army’ está ya clasificada, mientras que los ucranianos continúan peleando con Italia por el segundo billete de su grupo.

Cábalas a un lado, la ‘Oranje’, aun sin Frenkie de Jong, De Ligt, Aké, Frimpong y Bergwijn, parte como favorita y no sería para nada sorprendente su victoria en el Johan Cruyff Arena. Actualmente, los de Ronald Koeman, que solo han perdido ante Francia, son segundos empatados a puntos con Grecia, pero por delante gracias al goal average particular. Tan solo tienen que sumar tres puntos ante Irlanda o, en el peor de los casos, ante Gibraltar en la última jornada.

Países Bajos - Rep. de Irlanda

Hora: 20.45h.

Televisión: UEFA TV.

Árbitro: Marco Di Bello (Italia).

Estadio: Johan Cruyff Arena.