Wieffer, el socio perfecto de Frenkie de Jong

El centrocampista del Feyenoord, en la agenda del Barça, se entiende en la 'oranje' con Frenkie A ambos les sienta bien un dibujo con los dos por delante de la defensa

Por más que en ciertos momentos el Barça y los Países Bajos se distancien un poco -en la actualidad solo Frenkie de Jong viste de azulgrana-, la historia se esfuerza en volver a juntarlos. Seguramente a raíz de una fuerza natural llamada Johan Cruyff, el club catalán y la 'oranje' viven una conexión única. Una fuerza gravitatoria les empuja a cruzar sus caminos de forma constante y esto podría quedar otra vez de manifiesto con el caso de Mats Wieffer, en agenda del Barça para reforzar el pivote defensivo.

El centrocampista del Feyenoord, seguido por el club azulgrana tal como desveló SPORT en exclusiva, dotaría la medular culé de un claro acento neerlandés en caso de acabar uniéndose a la disciplina que entrena Xavi Hernández. Tras las salidas de Ronald Koeman, Memphis Depay y Luuk de Jong, que estaba cedido, Frenkie de Jong quedó como único representante de Países Bajos en el Barça. Atrás ha quedado aquella época en la que Hesp, Reiziger, los hermanos De Boer, Cocu, Kluivert y compañía tenían el vestuario de un claro color naranja. De hecho, la nacionalidad francesa ha tenido más peso en el equipo azulgrana en los últimos años. De cara al próximo curso, no obstante, una nueva sociedad 'oranje' podría nacer en el Barça: Wieffer-De Jong, quienes mantienen además una buena relación personal.

La 'oranje' baila a su ritmo

Mats y Frenkie apenas se llevan dos años y medio de diferencia. El primero cumplió este jueves 24 años, mientras que el segundo tiene 26. En el mismo período vital, ambos tienen algo en común: la responsabilidad de la 'sala de máquinas' en la selección holandesa. Hace años que De Jong es uno de los líderes del combinado nacional. En los últimos meses, Wieffer se ha convertido en el acompañante del azulgrana en el doble pivote. Ambos han compartido la medular ya en tres ocasiones. La última, a principios de septiembre en la trabajada victoria en Irlanda (1-2) en partido de Clasificación para la Eurocopa.

Al ex del Ajax no hace falta que nadie lo descubra, pero Wieffer es un talento emergente que todavía resulta desconocido para algunos. Quienes conocen al jugador del Feyenoord destacan lo bien que se complementa con Frenkie en la selección y lo bien que encajaría en el Barça, pues tambíen podría ejercer de interior.

Mats sería el guardián de Frenkie

Por sus características, Mats haría de escudero de un De Jong al que le gusta más descolgarse y romper líneas. Eso no significa que el jugador del Feyenoord no tenga llegada, pero sí responde a un perfil algo más posicional. Sobre todo cuando defiende la camiseta del equipo de Róterdam, ya que ahí él ejerce de claro pivote y son Timber y Stengs quienes cuentan con más libertad en las alas. Con Países Bajos, en cambio, esa especie de doble pivote provoca que los roles no estén tan marcados.