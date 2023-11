Lío de Koeman en la 'Oranje': "Soy un mal político; debería haberlo protegido"

El seleccionador de Países Bajos sorprendió con sus declaraciones contra Brian Brobbey, que ha abandonado la concentración Koeman: "No soy un político que habla mucho y dice poco, soy todo lo contrario".

Ronald Koeman vuelve a estar en el 'foco' de las críticas en la selección neerlandesa. El ex del Barça estuvo de invitado en el programa el ‘Rondo’ de Ziggo Sports y sorprendió con sus declaraciones con dureza contra el delantero del Ajax Brian Brobbey. “Lo tuvimos con nosotros durante el partido internacional anterior. Vimos que su manera de finalizar y de elección no eran las correctas. Entonces me pregunto: ¿qué hace como delantero en los clubes a los que fue?... ¿Cuánto tiempo lleva Brobbey en el Ajax? Se fue al Leipzig, volvió, no jugó...”, afirma Koeman. Unas declaraciones que no han gustado nada en Holanda.

Koeman se precipitó

Ronald Koeman empieza a acostumbrarse a las bajas de la selección holandesa. Esta vez el seleccionador nacional tuvo que lidiar con las lesiones de Steven Bergwijn y Brian Brobbey, que abandonaron la concentración el lunes. El técnico neerlandés tiene por delante un parón de selecciones exigente. La 'Oranje' se la juega ante Irlanda y Gibraltar. Ahora mismo son segundos, empatados a puntos con Grecia. Tras los problemas físicos de Brobbey, Koeman protagonizó unas palabras que no han gustado nada en los Países Bajos.

“Lo tuvimos con nosotros durante el partido internacional anterior. Vimos que su manera de finalizar y de elección no eran las correctas. Entonces me pregunto: ¿qué hace como delantero en los clubes a los que fue? Todavía espero que siga desarrollándose", afirma el técnico neerlandés.

Continua: Y con el debido respeto, John Bosman se convierte ahora en el entrenador de delanteros que Brobbey espera... Como entrenador, ¿por qué no hacen algo extra? ¿Cuánto tiempo lleva Brobbey en el Ajax? Se fue al Leipzig, volvió, no jugó...”. “Si entrenas todos los días la finalización, en cierto momento podrás mejorar técnicamente. Ahora se está desarrollando bien. Esperemos que siga así”, explicó Koeman al que le sorprendió negativamente el rendimiento de Brobbey.

"Soy un mal político"

Koeman también comentó brevemente sus declaraciones sobre Brobbey en el programa de entrevistas Rondo y después de Ziggo Sport. 'Me sorprende que se haya convertido en algo así. Lo que le dije es que creo que debería haberlo protegido un poco más. Soy un mal político, a veces te castigan por eso.

"Le dije eso. Ya lo he seleccionado varias veces, pero no por sus minutos de juego. Él ya estaba en la foto entonces. Creo que se ha desarrollado bien en el último período. Es fuerte, rápido y peligroso. Definitivamente todavía hay mucho que mejorar. Pero aparentemente no siempre puedes decir eso", se defiende el ex del Barça.

El atacante se retiró el lunes porque no se encontraba en plena forma y ha decidio continuar con la dinámica del Ajax y descansar físicamente en el parón, a pesar de que Koeman contó con Brobbey para los dos partidos internacionales contra Irlanda y Gibraltar. Koeman cree que debería 'simplemente' poder criticar abiertamente a los internacionales.

“Creo que esto siempre debería ser posible en el interior. Al mundo exterior, a veces quiero decirle demasiado sobre cosas sobre las que pienso algo. No soy un político que habla mucho y dice poco, soy todo lo contrario".

Koeman pensó en Luuk de Jong

Otro de los temas que tocó Koeman fue el de la convocatoria o no de Luuk de Jong con la Oranje. “Lo llamé. Una vez más me dijo que le gustaría descansar durante el parón internacional. Debería haber dicho más claro que no está disponible. Ahora hemos acordado que me llamará si algo cambia. Entonces decidiré si lo convoco”, afirmó Koeman.

El delantero del PSV está rompiendo las cifras goleadoras en la Eredivisie. De momento lleva 10 goles en 12 partidos.

Brobbey y Bergwijn, fuera

"Las lesiones son tales que no estarán en condiciones el sábado", afirma Koeman. 'La situación en la que se encuentran o en la que estaban en su club, no quieres perder peso, quieres estar allí. Esto es positivo, pero menos divertido para nosotros.'

Los dos jugadores que estaban sobrecargados, no estarán disponibles. Países Bajos juega este sábado 18 ante Irlanda y el próximo martes 21 ante Gibraltar.