El Gran Via CP i Sant Cugat Atlètic CP, campions i campiones de Catalunya de dobletes

Finalitzat el Campionat de Catalunya de Dobletes (Fase Prèvia al Campionat d’Espanya) en categoria Primera i Segona Masculina, Femenina Autonòmica i Masculina Autonòmica, donant per conclosa aquesta Fase Prèvia al Campionat d’Espanya. En categoria Masculina Primera la dobleta Campiona de Catalunya va resultar ser la formada per José Maria Mercado, Siscu González i Sergi Rodríguez del Gran Via CP.

Respecte a la categoria Femenina, les Campiones de Catalunya van resultar Leonor Madrigal i Maria Dolores Trasierra del Sant Cugat Atlètic CP. I pel que fa a la final de la categoria Masculina Autonòmica, victòria per a la dobleta formada per Diego Daniel Navarro, Francisco Navarro i Xavier Jorda del Sant Juan Llefia Alto CP.