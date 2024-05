La Selecció de Natació Artística assoleix la victòria al Campionat d'Espanya

La Selecció Catalana Infantil de Natació Artística ha brillat amb intensitat al Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques, celebrat a Palma de Mallorca, assegurant la primera posició en la classificació general.

Amb un rendiment excepcional en totes les proves, l'equip català ha destacat tant en les competicions individuals com en les d’equip. Com a noms, cal destacar el triomf d’Eneko Sánchez en la competició de solo masculí, la victòria del duet mixt format per Eneko Sánchez i Raquel Gimeno, així com l’or de Laia Bueno en la prova de figures.