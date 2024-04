Berta García i Albert Gelis, guanyadors de la tercera Jornada de la Lliga Catalana de natació adaptada

Les instal.lacions del Club Natació Sabadell han acollit la tercera jornada de la Lliga Catalana de natació adaptada, amb la participació de les joves promeses de la natació catalana.

En categoria femenina, la gran dominadora ha estat la nedadora local Berta García que ha guanyat amb un total de 729 punts, aconseguits a la prova dels 100m braça. Per la seva part, Albert Gelis (CN Barcelona) ha guanyat en la categoria masculina amb un total de 943 punts. En la classificació per clubs el Centre Natació Mataró ha guanyat per davant del CN Barcelona i el CN Terrassa.