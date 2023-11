Scorpions i ASB Lynx, campions de les Copes Catalanes Cadet i Benjamí de Futbol Flag

Bigues i Riells Scorpions ho tenien tot de cara després de guanyar els ASB Lynx per 42-20 en la jornada inaugural i van confirmar la seva hegemonia amb un nou triomf a les instal·lacions de l'American School of Barcelona Es van tornar imposar per 26-40 i, d’aquesta manera, van segellar el seu primer títol a la Copa Cadet

Ja es coneixen els primers campions del curs 2023/2024 a les Copes Catalanes de Futbol Flag. A la categoria Cadet (Sub-17), els Bigues i Riells Scorpions ho tenien tot de cara després de guanyar els ASB Lynx per 42-20 en la jornada inaugural i van confirmar la seva hegemonia amb un nou triomf a les instal·lacions de l'American School of Barcelona, a Esplugues de Llobregat. Els de Bigues i Riells es van tornar imposar per 26-40 i, d’aquesta manera, van segellar el seu primer títol a la Copa Cadet.

Els ASB Lynx, pel seu cantó, van proclamar-se campions de la Copa Catalana Benjamí (Sub-11) en derrotar els Badalona Dracs per 13-0 en el matx decisiu de l’última jornada. Tots dos equips arribaven empatats al capdavant de la classificació, amb un balanç de 3-1, i aquest duel va acabar decidint el campió. Tercer títol consecutiu per als Lynx, que encapçalen el palmarès de la competició.