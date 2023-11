Presència del vòlei català en les categories inferiors de la selecció espanyola

La selecció espanyola de voleibol, en categories inferiors, recorre als joves esportistes catalans per fer les seves convocatòries. Un total de 18 esportistes procedents de Catalunya aniran convocats en les properes cites que tindran els combinats espanyols Sots-19 i Sots-17 entre finals d’any i principis de 2024 per preparar el WEVZA de les seves corresponents categories. El grup que compta amb major nombre de catalanes és la Sots-19 femenina, on Guillermo Orduna ha cridat a files a sis jugadores, de les quals cinc han format part del programa ARC de la Federació Catalana de Voleibol. Inés Victory, María Brun, Claudia Llamas (DSV CV Sant Cugat), Zoí Mavrommatis (Arenal Emevé) i Astrid Puig (USF) són les escollides juntament amb Jessica Akamere, formada al Balàfia Vòlei. Els combinat masculí Sots19 i el femení Sots-17 són els següents a la llista, amb cinc jugadors cadascun. Oriol Nadal (CV Sant Martí), Paulo Jiménez i Gerard Rejón (CNS Vòlei), Diego Kunda (Barça Voleibol) i Ruslanas Sustaukas (CV Roquetes) formen part del grup de Fredinson Mosquera. David Sánchez ha convocat a Blanca Cano (Cecell Lleida), Filippa Botcher (CV Vall d’Hebron), Aina Ginesta (CV Esplugues) i Valentina Navarro i Laia Escusa (DSV CV Sant Cugat). Tanca la llista de convocats el combinat Sots19 masculí, on s’ha cridat a files a tres jugadors procedents de Catalunya. Aleix Tarrazo (Club Vòlei Sant Martí) i Pau Moreno (CNS Vòlei), actualment a la Concentració Permanent de Palència, són juntament amb Carlos Montero (CNS Vòlei) els tres jugadors convocats. Aquesta convocatòria ratifica un cop més l’excel·lent treball que el vòlei català desenvolupa en el voleibol de base, descobrint perles que són capaces de competir al més alt nivell i amb un gran rendiment.

Temes Crecer en el deporte