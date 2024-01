Sabadell, escollida seu dels campionats de Catalunya

El pavelló Nord de la ciutat de Sabadell serà l'epicentre del tennis de taula català aquest 2024. La localitat vallesana ha estat escollida com a seu dels Campionats de Catalunya de Joves, que es disputaran del 23 de març a l'1 d'abril.

La competició es jugarà durant 10 dies, des de la categoria prebenjamí fins a sub-21. Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i sub-21. La gran novetat del curs 23/24 és la nova categoria cadet que s'estrenarà en un campionat oficial amb el Català que es jugarà a Sabadell. Hi haurà les proves d'equips, individual, dobles i dobles mixtes. La ciutat de Sabadell agafa el relleu de Valls, que ha estat la capital del tennis de taula català en els últims anys.

Centenars de palistes, tant en categoria femenina com masculina, jugaran el Campionat de Catalunya de Joves. Ja es coneixen els equips classificats amb la participació dels millors clubs i palistes d'arreu del territori català. En les competicions individuals masculines i femenines i de dobles no hi ha prèvies i s'hi accedeix per rànquing, tot i que s'ha fet una previsió de participació molt àmplia. En individual amb un màxim de 96 jugadors i 32 jugadores per categoria, 32 i 16 parelles en dobles, masculins i femenins respectivament, i 16 en mixtes.