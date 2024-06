De la Fuente: "Pedri es un valor seguro y está ya a un nivel importante"

La mayor parte de la rueda de prensa del seleccionador español Luis de la Fuente tras la goleada de España a Andorra (5-0) en Badajoz se encaminó a conocer los 3 descartes definitivos para la lista final de la Eurocopa. Pero los periodistas no consiguieron su objetivo porque el riojano no soltó prenda. Se había especulado con que la facilitara este mismo miércoles, pero anunció que “será en dos días”.

“Cualquiera de los 29 que están con nosotros y también los que no han podido venir están capacitados”, señaló Luis de la Fuente, quien aseguró que “no es dolor de cabeza, sino todo lo contrario, pues tengo la certeza de que no me equivoco, están todos al nivel y preparados para competir al máximo. Lo celebro, elija al que elija van a ser muy buenos futbolistas y lo tienen todo para estar en una cita de esta envergadura”, como es la Euro 2024.

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "Quiero reivindicar y reiterar que nuestra mayor fortaleza es el equipo".



➡️ "Tenemos jugadores de nivel mundial que son mejores aún cuando trabajan para el conjunto".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/rFYKZD9XYU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 5, 2024

Sí admitió que “va a ser duro” dejar con la ‘miel en los labios’ a tres futbolistas, y remarcó que “vamos a seguir valorando algunos aspectos” antes de tomar una decisión final que “no tiene más misterio, la lista va a salir de estos 29. Tenemos jugadores polivalentes en diferentes posiciones, no son caprichos ni ganas de sorprender. Se trata de tener cubiertos con garantías todos los puestos a lo largo de una competición tan exigente. En 2 días vamos a tomar una decisión y será muy meditada y trabajada”.

PEDRI Y LAMINE

En clave azulgrana, palabras de elogio para Pedri y Lamine. Del tinerfeño dijo De la Fuente que “sin ninguna duda, está ya a un nivel importante. Le h pedido que recupere la confianza y seguridad porque es un valor seguro y estoy muy contento de su partido, su actitud y compromiso. Te puedes esperar en cualquier escenario lo mejor, es muy bueno”.

Y cuando fue preguntado por la ausencia ante Andorra de Rodri y Lamine, exclamó: “¡Es que vaya dos futbolistas! De los mejores del mundo, pero voy a reivindicar que nuestra fortaleza es el equipo y que estos jugadores tan buenos disfrutan más cuando participan del trabajo y del éxito del conjunto”.