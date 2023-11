Esport unit, esport segur: la força del sector esportiu contra totes les violències

Esportcat promou campanyes i accions per garantir una pràctica esportiva neta i lliure de violències i discriminacions cap a qualsevol persona

Esport segur, net i amb llibertat. Condicions òbvies que haurien de regir qualsevol pràctica, però que no sempre es produeixen. Les desigualtats, les discriminacions, els estereotips, els abusos i l’assetjament són manifestacions de violències que, malauradament, també es produeixen a l’entorn esportiu. Esportcat-Generalitat de Catalunya, conscient de la problemàtica, continua promovent accions i iniciatives per fomentar l’educació en valors en el ferm compromís d’eradicar les violències, especialment les masclistes, contra les quals se suma a la lluita feminista dels agents i institucions del país per ajudar a garantir el dret de les dones a una vida lliure d’aquest tipus de violències. “Les dones i homes de l’esport ens hem d’unir i reclamar un esport segur i lliure de violències que apel•li sempre al respecte, la seguretat, la dignitat, la diversitat, la igualtat i la llibertat de totes les persones”, assegura la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula. Amb la unió del Govern i el sector, “farem passos endavant ferms per aconseguir que la pràctica esportiva estigui exempta de qualsevol manifestació de violència i assetjament, i compleixi amb l’objectiu principal d’esdevenir un hàbit de salut i font de valors”, conclou.

MANIFEST DE L’ESPORT

Coincidint amb el 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, i amb la convicció que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col•lectiva que necessita de tota la societat, Esportcat torna a impulsar com cada any el Manifest del món de l’Esport, fent una crida a persones, entitats esportives, institucions, centres educatius, etc. a sumar-se a aquesta reivindicació. Amb el lema ‘Esport unit, esport segur’, el manifest apel•la a tot el col•lectiu per fer més gran el clam i, alhora, ajudar a identificar i denunciar les agressions. El contingut del manifest es pot consultar i descarregar al web esport.gencat.cat. Esportcat proposa la lectura del Manifest del món de l’esport entre el 13 i el 30 de novembre en els entorns esportius abans d’iniciar les activitats de caire escolar, federat, universitari, docent, de competició o de lleure, així com als mitjans de comunicació. L’any passat, 620 entitats s’hi van adherir i el missatge es va difondre a unes 720.000 persones.

VÍDEOS PER UN ESPORT SEGUR

Amb la finalitat d’informar, sensibilitzar i conscienciar les entitats i professionals de l’esport contra qualsevol tipus de violència i discriminació, el Govern difon una sèrie de cinc vídeos. Els audiovisuals mostren el rebuig als abusos, l’assetjament, la discriminació, les desigualtats i els estereotips, i defensen gaudir de l’esport en un ambient segur que respecti els drets, la dignitat i el respecte individual.

UNA GUIA DE REFERÈNCIA AL SECTOR

Esportcat compta amb la guia pròpia “La violència sexual a l’esport-Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”, en la qual es donen pautes per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius, i on les entitats esportives juguen un paper clau en l’assoliment d’aquest objectiu per tal que reconeguin la incidència de la violència sexual, se’n parli i s’hi actuï. L’obra proposa actuacions tant per prevenir i detectar casos com per reaccionar-hi.

ATENCIÓ TELEFÒNICA A VÍCTIMES

El Govern té a disposició de la ciutadania la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120. El servei, que és gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, es promou entre les entitats esportives perquè més dones la coneguin, en puguin fer ús i tinguin el suport d’un equip de professionals.

CÀPSULA FORMATIVA I DIDÀCTICA

En paral•lel, i basat en la guia esmentada, el vídeo formatiu “La violència sexual a l’esport: de què parlem? ”, fet per l’INEFC de manera didàctica i gràfica, ajuda les entitats i professionals a conèixer, detectar, prevenir i actuar davant aquestes conductes, i que es trenqui el silenci quan es produeix una acció violenta que afecta homes, dones o joves esportistes.