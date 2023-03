Joan Martínez, nou tècnic de la selecció catalana absoluta masculina

En l’horitzó hi ha com a principal gran cita per a Catalunya, el Campionat del Món de futbol sala Substitueix al també lleidatà Jordi Rexach

L‘entrenador lleidatà Joan Josep Martínez Ballesté és el nou tècnic de la Selecció Catalana absoluta masculina, càrrec en què substitueix al també lleidatà Jordi Rexach.

En l’horitzó hi ha com a principal gran cita per a Catalunya, el Campionat del Món de futbol sala, que està programat per a finals d’octubre a Mèxic.