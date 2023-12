Esportcat reforça l’aposta per la carrera dual dels esportistes del CAR de Sant Cugat

A través del projecte CAR’Speakers, reben una formació específica que els acosta al món de l’empresa i els prepara pel futur fora de la competició

El CAR de Sant Cugat, una de les potes de l’univers Esportcat al costat del Consell Català de l’Esport i l’INEFC, és la punta de la piràmide de la tecnificació i l’alt rendiment al país en el marc del programa ARC. El centre acull les grans figures de casa nostra en unes instal·lacions que els ofereix les millors condicions d’entrenament i acompanyament amb l’objectiu que puguin assolir els reptes en l’alt nivell, però també una formació integral.

Els 6 milions en beques que el Govern destina als esportistes del CAR -274 becats de 21 federacions- els ajuden en el seu progrés competitiu, cosa que els permet fer ús de les instal·lacions i gaudir d’allotjament i manutenció, serveis de ciències, medicina i tecnologia (fisioteràpia, fisiologia i nutrició, preparació física, psicologia, investigació, tecnologia i biomecànica). Alhora, també reben suport per reforçar la seva carrera dual, una via per preparar el seu futur un cop deixin l’esport d’elit acostant-los al món empresarial i a la integració laboral.

L’esportista rep acompanyament per desenvolupar la carrera laboral quan abandoni l’esport d’elit

Una de les eines en aquest acompanyament per desenvolupar la carrera de l’esportista fora dels terrenys de joc és el programa CAR’Speakers. Una iniciativa que identifica i trasllada els models d’èxit de treball de l’esport d’alt rendiment a l’empresa, amb experiències reals i recents de més de 50 esportistes i exesportistes d’elit, en actiu o retirats.

Esportistes olímpics i paralímpics inspiren a les empreses exposant el camí que els ha dut cap a l’èxit

Aquest projecte, impulsat pel CAR de Sant Cugat, a través del Departament d’Atenció a l’Esportista (DAE) i el suport d’Esportcat-Generalitat de Catalunya, es consolida any rere any. Des del DAE s’acompanya l’esportista, formant-lo tres vegades l’any sota la tutela del psicòleg esportiu Pep Marí per a la millora de les seves competències comunicatives, amb la idea de proporcionar instruments i materials que els ajudin a portar a terme les ponències que fan a les empreses, les quals poden ser presencials, per vídeo conferència o a través d’un webinar.

D’aquesta manera, els i les esportistes d’elit que s’entrenen habitualment al CAR comparteixen i difonen els valors i les eines necessàries per aconseguir l’excel·lència en un entorn competitiu orientat en la consecució de resultats. Una vintena d’empreses han confiat fins ara en el CAR’Speakers.

I és que el paral·lelisme entre esport i empresa permet associar dos mons en els quals l’alt rendiment té una sèrie de competències que els empresaris valoren en els treballadors. La finalitat del CAR’Speakers és inspirar i emocionar directius, comandaments intermedis, equips de vendes, institucions i universitats a través de les vivències vitals i úniques dels esportistes en l’alt rendiment “per guiar-los al graó més alt del podi, a la vegada que aprenen a comunicar i a generar marca personal, representant, a més, la marca CAR”, destaca Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. En paral·lel, “estem donant una formació integral als nostres esportistes”, afegeix.

Els esportistes ponents, de modalitats com natació artística, taekwondo, hoquei sobre herba, atletisme, natació, tennis taula, waterpolo o vela, aporten exemples en primera persona, comparteixen models de lideratge, de gestió d’objectius i valors, com el treball en equip, que són vàlids per al dia a dia de les empreses. A més, transmeten un estil de vida on la passió, la dedicació i la superació d’obstacles són imprescindibles per a la consecució dels seus objectius.

Quins temes demanen més les empreses?

- La gestió del canvi i de conflictes.

- La gestió emocional del lideratge.

- La superació dels límits.

- La salut i el benestar.

- La motivació.

- El treball en equip.

- La resiliència.

A tots aquests factors multiplicadors d’èxit, s’afegeix la visió estratègica, l’alta eficiència, el treball per objectius i les experiències vitals de cada esportista.

Què opinen els/les esportistes del programa?

Carla Casals, exnedadora paralímpica, ara dedicada a la comunicació, la formació i el coaching. “Coneixem nous esportistes durant les formacions i escoltem les seves històries i punts de vista. Gràcies a les xerrades, sorgeixen oportunitats laborals i és un aprenentatge continu, ja que en cada activitat s’obra una porta a fer noves amistats i, per tant, descobrir noves realitats”.

Berta Farreras, nedadora de la selecció de natació artística. “El projecte m’aporta molts coneixements i eines sobre com comunicar davant d’un públic. En una xerrada sobre el recorregut des del moment pre Covid-19 fins als Jocs Olímpics de Tòquio, vaig poder mostrar el poder i la força que té la unió d'un equip, treballant amb gran il·lusió per a un objectiu comú”.