Catalunya triomfa al 3x3 URBAN FEST Copa Centenari de Passeig de Gràcia

La Federació Catalana de Basquetbol ha organitzat aquest torneig per celebrar els 200 anys del Passeig de Gràcia La Selecció catalana s'ha emportat el títol a les categories femenina i masculina

L'emblemàtic Passeig de Gràcia de Barcelona ha estat l'escenari, aquest dissabte 22 de juliol, del 3x3 URBAN FEST Copa Centenari, un nou torneig de seleccions absolutes 3x3 que ha organitzat la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb el suport i recolzament de l'Ajuntament de Barcelona, i que ha comptat amb la presència de Catalunya, tant en categoria femenina com masculina.

En el marc dels 200 anys del Passeig de Gràcia, aquest immillorable i històric emplaçament, entre els carrers de Mallorca i Provença i davant la Pedrera, ha aplegat tota l'activitat d'un atractiu i intens esdeveniment que s'ha celebrat amb èxit a la pista central amb el torneig internacional de seleccions 3x3, de 10 a 14h, i de 17h a 23h, amb la participació de les seleccions absolutes 3x3 de Catalunya (femenina i masculina), Països Baixos (femenina i masculina), Ucraïna (femenina i masculina), Escòcia (femenina) i Portugal (masculina).

La Selecció Catalana Absoluta Femenina presenta les jugadores Georgina Bahí (capitana), Helena Oma, Ainhoa Lopez i Judith Turrión i està entrenada per Anna Busquet, mentre que la Selecció Catalana Absoluta Masculina està integrada pels jugadors Alex Llorca (capità), Nil Brià, Jordi Juanola, i Arnau Parrado, amb Jaume Comas com a seleccionador.

En categoria femenina, Catalunya ha aconseguit el títol després de superar a Països Baixos en una igualada final que s'ha resolt per un ajustat 20-18, en una pròrroga apassionant. Prèviament, el combinat català havia acreditat un ple de victòries en la fase de grups i havia derrotat a Escòcia en les semifinals (19-17),

Per la seva banda, en clau masculina, Catalunya també ha alçat el trofeu de campió en vèncer Portugal en un gran partit que ha finalitzat amb un marcador de 21-17. Per arribar a la final, els catalans s'havien desfet de Països Baixos en la semifinal (21-15) per a tancar invictes un esplèndid torneig.