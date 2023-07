Petanca de primer nivell mundial a Santa Susanna

La petanca també ha estat protagonista en aquesta III Setmana Catalana de l'Esport Santa Susanna s'hi aplegaven les seleccions de França, Mònaco, Portugal, Catalunya, Madrid, País Valencià i Regió de Múrcia

La petanca també ha estat protagonista en aquesta III Setmana Catalana de l'Esport. L'Hotel Don Ángel de Santa Susanna, a la comarca del Maresme, va acollir el Torneig Internacional juvenil de Seleccions organitzat per la Federació Catalana de Petanca.

Un entorn acollidor en què una gran quantitat de públic es va desplaçar fins a les pistes de l'hotel per gaudir de dues jornades de petanca d'alt nivell internacional, amb la presència de jugadors i jugadores de talla mundial en la categoria juvenil. A Santa Susanna s'hi aplegaven les seleccions de França, Mònaco, Portugal, Catalunya, Madrid, País Valencià i Regió de Múrcia, per conformar un torneig de primer nivell europeu. L'equip de la Comunitat de Madrid va fer-se amb la medalla d'or, la plata va ser pels valencians i Múrcia i França es van repartir el bronze.

Cal recordar que els jugadors i jugadores es troben afinant la preparació de cara al Mundial juvenil que es disputarà aquest novembre a Tailàndia. Vam poder conversar amb diversos protagonistes, com el badaloní Hugo Fernández. El jugador català explicava que ell sempre jugava a futbol després de classe i al costat del camp hi havia pistes de petanca.

Durant la quarantena per la Covid-19 va començar a jugar a petanca "en un hort que tenia a casa, és un esport que em diverteix molt quan el jugo amb amics i també em relaxa. Es diu que no és un esport de joves, però jo el recomano a tothom". Fernández valorava molt positivament el torneig perquè "hem pogut jugar contra gent d'arreu d'Espanya i d'altres països".

Per la seva banda Jonathan, jugador murcià, que també jugarà el Mundial juvenil amb la selecció espanyola definia el torneig com un "campionat de molt nivell, molt competit i amb una bona presència d'aficionats". Destacava la rellevància de jugar contra gent "contra la que potser no tornem a jugar" i es mostrava content amb l'organització i el nivell demostrat pel seu equip. El jugador murcià acabava reflexionant sobre aquest esport: "la petanca té una rivalitat sana, però sempre volem guanyar. És un esport bonic i quan la gent el prova sempre s'hi aficiona".