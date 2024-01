El Espanyol rompe la cesión de Rubén Sánchez

El RCD Espanyol cancelará en las próximas horas la cesión de Rubén Sánchez en el CD Mirandés, según apunta el periodista Joan Camí de 'RAC 1'. Todo está previsto para que el defensa espanyolista se incorpore ya mañana a la dinámica del equipo 'perico'.

El canterano estaba realizando una excelente temporada en el Mirandés, siendo una pieza clave del equipo que dirige Alessio Lisci en LaLiga Hypermotion. El futbolista ha disputado 21 partidos, de los cuales en 19 ocasiones ha sido titular. En total, ha acumulado un total de 1599 minutos en el actual curso.

De esta manera, el Espanyol de Luis Miguel Ramis incorpora un nuevo refuerzo con un perfil de banda y defensivo con el que no contaba hasta ahora en la plantilla.