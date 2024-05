Aguado: "Queremos el quince de quince"

Al Espanyol no le vale otra cosa que ganar este domingo al Sporting de Gijón. No hacerlo sería, si Leganés y Valladolid hacen los deberes, decir casi adiós al objetivo del ascenso directo. Aun así, en el vestuario blanquiazul no se habla de otra cosa que no sea llevarse los tres puntos y seguir en la lucha. Subir es casi una obligación para la plantilla de un Espanyol que se puso ese objetivo desde el primer día.

Sobre ello ha hablado Álvaro Aguado, un futbolista que está siendo importante esta campaña en el centro del campo. Ahora también para Manolo González. Sabe de la dificultad de lograr una de esas dos plazas de ascenso directo, pero no piensa tirar la toalla. Ni él ni, por supuesto, el equipo.

“Estamos concienciados de los últimos partidos que quedan. Son auténticas finales para nosotros y estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo. Son partidos muy importantes que nos van a decir donde vamos a estar el año que viene. Nos lo tomamos con esa presión que nos gusta y convencidos de que vamos a lograr el objetivo”, precisó el centrocampista en declaraciones a los medios oficiales del club.

"El quince de quince"

El objetivo no es otro que lograr "el quince de quince" y conseguir el preciado ascenso directo: "Quedan muy pocos puntos, pero nuestras cuentas son ganar partido a partido y lograr los máximos puntos posibles para conseguir el ascenso directo. Queremos el 15 de 15 pero empezando por el primero que es el más importante de todos. Iremos a por el Sporting desde el minuto 1 e iremos por todos los medios a por esos tres puntos".

Sobre el duelo, Aguado espera que la afición dé todo el apoyo al equipo, porque se encontrará a un Espanyol "valiente con ganas de conseguir los tres puntos desde el minuto 1 y una afición que va a apoyar a su equipo hasta el final. Dice mucho de esta categoría que hasta el décimo se puede meter en el playoff. Cuanto más difícil, más ilusión”.

Por último, en cuanto a la dificultad que conllevar jugar una liga como la Segunda División, el centrocampista del conjunto blanquiazul indicó que "creo que la segunda división es una liga muy complicada, con muchísima igualdad pero si que es verdad que este año, si cabe, un poquito más. Los diez primeros están para subir. Es una liga muy competitiva donde todos los equipos se están jugando algo. Vamos a luchar hasta el final".