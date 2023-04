El Espanyol busca la mejor versión de Joselu

Luis García necesita recuperar la mejor versión de su delantero estrella, venido a menos tras su convocatoria con la selección española El ahora máximo goleador blanquiazul le ha marcado al Cádiz diez goles en siete partidos, su víctima favorita tras las dos dianas de la primera vuelta

El delantero del Espanyol Joselu Mato es uno de los grandes nombres propios del equipo blanquiazul en la temporada 2022-23, máximo realizador del equipo con doce dianas en LaLiga, y una de las bestias negras del Cádiz, rival del cuadro catalán este viernes. No obstante, el delantero gallego no atraviesa su mejor momento y, tras el parón de selecciones, todavía no ha visto portería.

El atacante periquito le ha marcado un total de diez dianas al conjunto andaluz: es el rival contra el que más veces ha visto puerta en su carrera deportiva. El ariete se ha medido en siete ocasiones al Cádiz, entre todas las competiciones, con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas.

De hecho, el rival de este viernes en el RCDE Stadium es muy consciente del peligro de Joselu y no sólo por su historial en el pasado. En la primera vuelta de la presente temporada, en la jornada ocho de LaLiga, el rematador ya firmó dos tantos en los minutos 51 y 67, facilitando el empate a dos definitivo en el Nuevo Mirandilla.

El Cádiz presenta unos números en defensa mejorables, pero no son especialmente sonrojantes si comparamos sus 42 dianas recibidas -21 en casa y 21 fuera- con las del resto de equipos de la zona baja. En cualquier caso, sus zagueros deberán marcar en rojo el nombre de Joselu para evitar que engorde sus estadísticas.

Momento agridulce

El delantero del Espanyol vive una temporada agridulce. En el plano individual, Joselu puede presumir de logros notables: es el máximo realizador del bloque con doce tantos en LaLiga y, además, se ha convertido en internacional con la selección absoluta, firmando un doble en su estreno con España frente a Noruega.

No obstante, desde que Luis de la Fuente le incluyese en su primera lista como seleccionador, el delantero blanquiazul no ha logrado ver puerta en su club y ha estado eclipsado en ataque por su homólogo Martin Braithwaite, que tras el parón ha anotado un tanto y le han invalidado dos polémicas dianas más. También en el plano colectivo su curso es claramente mejorable, con el equipo peleando por la permanencia en Primera División.

La prioridad del futbolista es la de salvar al bloque y el cuerpo técnico tiene una gran confianza en su calidad. Luis García le ha definido como el mejor rematador del torneo, algo que tendrá que seguir demostrando ante el Cádiz.