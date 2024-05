Ven a escalar y disfruta la música en vivo

Música y deporte, una fusión perfecta que funciona con casi cualquier actividad y por la que apuesta también Climbing Madrid, la gran fiesta de la escalada en España, que permitirá adentrarse en el universo de esta práctica deportiva y completarlo, además, con la mejor música en directo. Un cóctel para reforzar la experiencia y llevar las emociones y el disfrute a una nueva dimensión.

La Comunidad Autónoma de Madrid y la localidad de Arroyomolinos se convertirán, del 10 al 16 de junio, en el epicentro nacional de la escalada y también en un referente para los amantes de los festivales musicales. Y es que, a lo largo de sus seis jornadas de duración, se podrán contemplar hasta 10 actuaciones diferentes.

La agenda musical, denominada Climbing Music y dirigida por Alec Inogés (fundador de la revista cultural No Hay Chances), abarca todo tipo de estilos, desde pop y rock hasta indie, rap y ritmos electrónicos. La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen y Crianza son algunos de los grupos que animarán Climbing Madrid de lunes a viernes, mientras que el sábado y el domingo será el turno de DJs como Neus González, Abel The Kid y Varoc.

Todos los conciertos son gratuitos y arrancan a partir de las 20:30 horas. Y para disfrutarlos solo hay que inscribirse en la web de Climbing Madrid. Tras el proceso se recibirá un email de confirmación con las entradas. Puedes cliclar en el título destacado de cada grupo para acceder a los tiques correspondientes.

Prepara tus mejores movimientos y déjate llevar por los ritmos que te harán disfrutar de la gran fiesta de Climbing Madrid, que cuenta con el apoyo tanto de la FMM, la federación madrileña, como de la FEDME, la federación española.

Ven a escalar y descubre cómo la música y el deporte se fusionan en un solo evento nunca visto. Y recuerda que también podrás poner a prueba tus habilidades de escalada, en la zona Open abierta al público, e incluso quedarte a dormir, para poder exprimir al máximo cada jornada.

Vangoura. / .

Vangoura, lunes 10

Este joven dúo madrileño de indie propone un estilo a medio camino entre el pop clásico y los sonidos vanguardistas. Con su primer álbum, fueron uno de los 15 finalistas del concurso Mad Cool Talent by vibra Mahou; con el segundo, que acaban de lanzar, esperan conquistar al público de Climbing Madrid. La cita es a las 20:30 horas.

Pero la jornada inicial presenta doble oferta musical y, a partir de las 21:30 horas, Vangoura dejará paso a un grupo local de Arroyomolinos, porque esta localidad madrileña es también un auténtico centro de creación musical.

Crianza, martes 11

Crianza busca explorar nuevas fronteras sonoras, que fusionen géneros como el bedroom-pop, la música de raíz y el rap melódico. Su enfoque creativo y la conexión única que comparten como artistas prometen ofrecer grandes emociones en su actuación en la gran fiesta de la escalada. A las 20:30 horas.

Ani Queen. / .

Ani Queen, miércoles 12

A través de un estilo urbano y conceptual, Ani Queen muestra su lado más transgresor y feminista en sus actuaciones. Con referencias que van desde la mitología griega y la astrología hasta las historias de terror de la cultura popular, esta auténtica diva promete no dejar a nadie indiferente. Carácter y personalidad propia. A las 20:30 horas.

Jase The Rockstar, jueves 13

Otro joven de gran proyección. Ha organizado ya varios conciertos en Madrid y, en todos, ha conseguido llenar las salas. Propone melodías roqueras e influencias del sonido Miami, y se acompaña de otros creadores con el objetivo de crear una comunidad musical que recoja las últimas tendencias. Comenzará a las 20:30 horas.

La Milagrosa. / .

La Milagrosa, viernes 14

La Milagrosa es una banda de dream-punk con trazas de post-pop, y sus canciones recogen un sonido entre dreamy, bedroom y oscuro. Tocará a partir de las 20:30 horas. Pero la agenda musical del viernes 14 será triple, porque tras este grupo, será el turno a las 21:30 de una formación local de Arroyomolinos. Además, la DJ Neus González, del programa radiofónico Los 40 principales, pondrá a bailar a todo el mundo con sus propuestas electrónicas desde las 22:30 horas.

Abel The Kid / .

Abel The Kid, sábado 15

Abel The Kid es uno de los DJ y productores más importantes de la música de baile en España. Fue residente durante 8 años de la sala Fabrik de Madrid y, también, un invitado habitual de los clubs más importantes de Ibiza, como Privilege, Ushuaia, Pacha y Arkadia Miami. Su sesión dará comienzo a las 22:30 horas.

DJ Varoc. / .

Varoc, domingo 16

Varoc es un joven prodigio que lleva en la cultura clubbing desde los 10 años. Tiene formación como productor e informático musical, y, con apenas 16 años, actuó ya en uno de los festivales más importantes del planeta: Tomorrowland. Además, es otro invitado habitual en las mejores salas de Ibiza.

Este artista dará cierre a la programación musical de Climbing Madrid y su actuación está prevista para las 16:30 horas.