Fallece el surfista Israel Barona de 34 años

El deceso del ecuatoriano, que esperaba competir en los Juegos Olimpicos de París 2024, se produjo en un hotel de El Salvador El deportista sufrió convulsiones y un infarto después de cenar y fue trasladado de urgencia a un hospital, en el que sólo pudieron certificar su defunción

La estrella del surf en Ecuador, Israel Barona, que aspiraba a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que ganó varios campeonatos nacionales que le permitieron representar a Ecuador a nivel internacional, falleció a los 34 años en un hotel de El Salvador.

La Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña informó que Joshua Israel Barona sufrió convulsiones en un hotel de El Zonte (La Libertad) y que fue trasladado de urgencia a un hospital, en el que sólo pudieron certificar la defunción del surfista. Según el diario EXPRESO, Israel Barona sufrió un infarto después de cenar.

Javier Aguirre, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Surf y actual vicepresidente de la organización Panamericana de Surf, declaró a EXPRESO: "Lo que sabemos es que no fue un accidente entrenando, ni surfeando; todo sucedió después de cenar con su esposa Marie (surfista canadiense) y su hijito Tiago. Se acostaron y aparentemente comenzó a tener problemas para respirar, luego vinieron las convulsiones... al final se desencadenó todo esto. No sabemos exactamente qué inconveniente habrá tenido o la causa exacta del fallecimiento, pero él estaba con su esposa". Javier Aguirre detalló también que Barona fue asistido por su esposa, pero al estar a unos 45 minutos del hospital más cercano, "no pudieron hacer nada".

El Comité Olímpico de Ecuador confirmó la muerte de Israel Barona y corroboró que el surfista estaba en El Salvador para participar en una competición. Sebastián Palacios, ministro de deportes, lamentó su muerte: "El Movimiento Olímpico extiende su más sentido pésame a la familia Barona Matute, tras el fallecimiento del gran atleta del Team Ecuador Surf, Israel Barona Matute. Descansa en paz campeón. Sumamente conmovido por la prematura muerte de Israel Barona, surfista ecuatoriano. Mi sentido pésame a toda su familia y amigos. Estamos con ustedes".