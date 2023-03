Iturralde González, exárbitro de Primera División, cree que el brasileño debió ver la segunda amarilla Tras la llave de judo a Frenkie de Jong, Vinicius se encaró con Munuera Montero

Vinicius Jr tuvo suerte de no ser expulsado en la primera mitad del clásico ante el Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Al menos así lo asegura Iturralde González, exárbitro de Primera División y actual comentarista en la 'Cadena SER'. En su opinión, el brasileño debió ser expulsado por doble amarilla.

"Un árbitro TOP como Munuera Montero no puede permitir que un jugador se le encare y le señale con el dedo. Vinicius debió ser expulsado por segunda amonestación", aseguró Iturralde González en los comentarios de 'Carrusel Deportivo'. Vinicius, desde luego, se la jugó en sus protestas.

Tras practicarle una entrada más de judo que de fútbol a Frenkie de Jong, el brasileño no entendió que Munuera Montero le sacara la tarjeta amarilla y no paró de hacer aspavientos. Pero no se quedó ahí. También le señaló con el dedo mientras seguía protestándole.