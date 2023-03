Esta es la alineación del Real Madrid para el clásico

Ancelotti opta por Camavinga en el pivote en detrimento de Tchouaméni Real Madrid y Barça se miden en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu

Como no podía ser de otra manera, no se deja Carlo Ancelotti nada en el tintero para enfrentarse al FC Barcelona en esta ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Sabe que el conjunto azulgrana llega herido, con bajas capitales como son las de Pedri, Dembélé y Lewandowski y es por ello que ha confeccionado un once con la firme voluntad de ir a por la eliminatoria.

Con las bajas ya conocidas de Alaba y Mendy en la retaguardia, el técnico italiano ha optado por no improvisar en línea defensiva. Carvajal actuará en el lateral diestro, Nacho lo hará en el zurdo como en Anfield y en el eje de la zaga estarán Militao y Rüdiger. Algún cambio más hay en la sala de máquinas y en la delantera, donde Ancelotti tenía para elegir.

El italiano apuesta por Camavinga en el pivote defensivo en detrimento de Tchouaméni, que se queda en el banquillo. Le escoltarán Kroos y Modric. Rodrygo se queda fuera y entrará como revulsivo. Valverde entra en la derecha para ayudar en el centro del campo.

Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Barça en el clásico de la Copa del Rey: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema y Vinicius.