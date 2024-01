Las tres razones por las que no habrá pasillo del Atlético al Real Madrid

Durante muchos años ha sido tradición en el mundo del fútbol recibir al campeón a través de un pasillo. Sin embargo, esta costumbre se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, cuyo tono de menosprecio y burla ha ido ganando peso recientemente por encima del de la nobleza y reconocimiento. Esta vez, la polémica sobre si 'habrá pasillo o no' recae sobre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se verán las caras este domingo (21:00 horas) en el Wanda Metropolitano.

Los blancos llegan al derbi copero tras proclamarse campeones de la Supercopa de España en Riad y enfrente tendrán a los colchoneros, que no le harán el pasillo a sus vecinos "por respeto a la afición", según ha confirmado Simeone en rueda de prensa.

1. El Atleti ya se negó en 2022

Las relaciones entre la entidad presidida por Florentino Pérez y el Atlético de Madrid no son las mejores y más tras la polémica de hace dos temporadas. En mayo de 2022, cuando el Real Madrid visitó el Metropolitano como campeón de Liga, el Atlético se negó a hacer el pasillo.

El Atlético, además de negarse a hacerlo, dio luz verde a extender una pancarta en la fachada exterior del estadio con el siguiente lema: "Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo".

Si nos cogemos a este último precedente, todo parece indicar que el conjunto colchonero no hará el pasillo al Real Madrid como campeón de la Supercopa de España. Una imagen que desde la cúpula colchonera parecen querer evitar.

2. Simeone quiere respetar a la afición

Simeone ha sido claro en rueda de prensa. El entrenador del Atlético de Madrid se ha mostrado muy contundente y ha priorizado a la afición. “Nuestra opinión no ha cambiado desde la última vez. Sí habrá un gran respeto y un gran saludo al entrenador y a su plantilla, como no puede ser de otra forma, pero nuestra gente está primero y a nuestra gente la respetamos”.

No habrá pasillo porque el Atlético se niega a ello. Aficionados y los propios jugadores rechazaron recibir de esa manera a su mayor rival y el club cedió: "Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación".

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tradición nació en las manos del conjunto rojiblanco. El Estadio del Manzanares fue el primero en presenciar un pasillo en el 1970. El que honró fue el Athletic y los honrados los jugadores del Atlético de Madrid, que se acababan de proclamar campeones de Liga.

3. Ancelotti: "En Italia no tenemos esa costumbre"

En 2023 Ancelotti dejó claro su negativa con los pasillos. "Como italiano, no estoy tan acostumbrado a esta costumbre del pasillo al campeón. Mis respetos para esta entidad (el Atlético) haga lo que haga seguirá siendo el más alto. Es un club vecino y amigo", afirmó.

El técnico italiano sabe que el fútbol no tiene pasado. Que haber ganado la Supercopa no evitará el ruido si el equipo cae en la Copa ante el Atlético de Madrid. Eso es lo que se desprende de su respuesta cuando le han preguntado qué tendría que pasar para que bajara de la nube tras el último título. "Creo que lo sabes. Es suficiente con no ganar el derbi de mañana", apuntó.

Ancelotti, por su parte, no es algo que le preocupe. "Si lo hacen, perfecto, si no también perfecto", comentó.

Otros precedentes

Jose Maria Giménez

El central uruguayo en 2022, pronunció estas palabras sobre el pasillo en la previa del derbi: "¿Pasillo al Madrid? Les felicitamos, pero respetamos mucho a nuestra afición", señaló tras el partido

Jan Oblak fue más claro: "Como capitán, soy de los que no le gusta dar ni recibir pasillos, pero el club decidirá y haremos lo que sea necesario". Una idea clara de lo que piensa el equipo.

Ceuta - Barça