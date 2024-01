El 1x1 del Real Madrid contra el Barça

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España 2024. Los blancos hicieron los deberes en el primer tiempo, marchándose al descanso con una amplia ventaja en el marcador de 3-1, gracias a un hat-trick de Vinicius. En el segundo tiempo, los de Ancelotti ampliaron distancias con un tantode Rodrygo para certificar el título: el primero del año, de la temporada y el 13º de su palmarés en esta competición.

El planteamiento de Carlo Ancelotti, que apenas ha realizado cambios en su once -tan solo la entrada de Kroos por Modric, respecto a la semifinal ante el Atlético de Madrid-, ha superado a los de Xavi Hernández en un partido para el recuerdo madridista.

Los azulgranas se repusieron bien de los dos tantos iniciales y, tras el golazo de Lewandowski ha llegado el tercero de Vinicius en el peor momento para los culés. El penalti, más que dudoso de Araujo, no lo ha podido detener Iñaki Peña, aunque acertó el lado del lanzamiento. Los errores defensivos, nuevamente, el peor enemigo de los culés. Ya en el segundo tiempo. Rodrygo situó el definitivo 4-1.

Este es el 1x1 del Real Madrid contra el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2024:

Regresó a la titularidad, después de que Kepa fuese el portero escogido para la semifinal contra Osasuna. No tuvo mucho trabajo, pero el poco que tuvo lo solventó bien. Poco pudo hacer en el gol de Lewandowski, con tantos defensas delante suyo.

Sigue siendo uno de los ojitos derechos de Ancelotti y ha jugado en los 28 partidos que lleva el Real Madrid esta temporada. Y con razón. Todo un pulmón que no da tregua ni en defensa ni en ataque.

9

Vinicius Jr., Delantero

Aniquilador

No perdonó en los dos primeros fogonazos que tuvo. En apenas diez minutos de partido, batió a los culés en dos ocasiones: uno contra uno ante Iñaki con recorte incluido y marcando a placer, tras un pase de la muerte de Rodrygo. No perdonó, tampoco, desde los once metros para situar el 3-1.