Ilusiones cruzadas entre el modesto CD Ibiza y el vigente campeón

Manuel Pellegrini ha alertado en la previa del encuentro del peligro de salir relajados al campo Sin nada que perder, el conjunto balear intentará dar la campanada frente al equipo verdiblanco

El C.D. Ibiza Islas Pitiusas, de la Segunda RFEF, y el Real Betis dirimen este jueves un duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de ilusiones cruzadas entre un equipo modesto e integrado por "obreros del fútbol", como lo ha definido su entrenador, Manu Calleja, y el vigente campeón del torneo y su deseo de intentar repetir este año ese éxito.

El conjunto ibicenco buscará plantar cara con sus armas a un 'Primera' de la solera del Betis y hacer historia si logra apear al actual campeón de Copa, en una cita que para el técnico del C.D. Ibiza "no es el partido del año", sino el de sus "vidas", mientras que los pupilos del chileno Manuel Pellegrini, sextos en LaLiga, tratarán de evitar sorpresas y resolver la eliminatoria por la vía rápida.

El entrenador del cuadro verdiblanco, que se ha quejado de la fecha asignada al choque porque tendrán dos días menos de descanso que su próximo rival liguero, el Rayo Vallecano, ha lanzado una advertencia clara, la de no confiarse y afrontar con intensidad la cita en tierras ibicencas -destino tradicional de muchos andaluces que trabajan en el sector turístico- y sin mirar la diferencia de categoría para estrenarse con buen pie en un torneo que tantas alegrías les dio el pasado año.

El Betis llega al choque tras el 0-0 en casa ante el Athletic, en un último partido de 2022 en el que volvió a mostrar su fútbol ofensivo y vertical, pero sin efectividad en el remate, y ahora intentará superar lo que podría ser un trámite ante la calidad y buen momento del equipo, y la desigualdad que marca el hecho de que el C.D. Ibiza esté tres divisiones por debajo.

Pellegrini tiene las bajas del lateral derecho senegalés Youssuf Sabaly, que sufrió un esguince de tobillo ante los bilbaínos, y del medio marfileño Paul Akoukou, recién salido de una lesión en un muslo, junto a las de Víctor Camarasa, con molestias y que no está inscrito, y el central italiano Luiz Felipe, por una sanción pendiente de su etapa en el Lazio.

Aún así, viaja a Ibiza con sus pesos pesados y podría alinear un once que mezcle habituales como los centrales Édgar -cumpliada su sanción- y el argentino Pezzella, el también campeón mundial Guido Rodríguez o Sergio Canales, aunque estos tres -igual que Fekir, William Carvalho o Borja Iglesias- podrían ser suplentes, con otros con menos minutos como los laterales Montoya y Miranda, o los atacantes Juanmi -reapareció ante el Athletic tras casi cuatro meses lesionado- y el brasileño Willian José.

Mientras, el C.D. Ibiza, tras eliminar al Rayo Majadahonda (3-1) y a un 'Segunda' como el Eibar (1-0), encara con gran ilusión este encuentro, a pesar de que la polémica por el escenario lo ha enturbiado en parte. Tras varias reuniones sin acuerdo y acusaciones cruzadas, al final se disputará ará en el estadio Can Misses 3 y no en el Palladium Can Misses, donde juega la U.D. Ibiza, de LaLiga Smartbank.

El Can Misses 3, ubicado junto al Palladium Can Misses, tiene una pista de atletismo alrededor del campo, alberga encuentros de Segunda RFEF y tiene capacidad para 1.000 espectadores -se ha ampliado hasta 1.600 con gradas supletorias-, frente a los 6.000 que entrarían en el Palladium Can Misses, lo que ha limitado mucho la venta de entradas.

La polémica surge después de que el CD Ibiza se negara a aceptar las cláusulas marcadas por la UD Ibiza, que, según el presidente rojillo, Antonio Palma, eran “inviables” económicamente y suponían "un riesgo financiero demasiado alto”.

Palma lamenta que el Ayuntamiento no haya tomado “las riendas” de la negociación con el fin de “demostrar” su “real voluntad” para un partido "tan trascendental”, mientras que el gobierno municipal considera que la decisión “unilateral” del CD Ibiza de no disputarlo en el Palladium Can Misses “no se basa en criterios deportivos, sino en el constante enfrentamiento” contra el consistorio.

En lo puramente deportivo, el cuadro ibicenco, que cuenta en sus filas con varios béticos declarados como el meta Marcos Contreras o el mediapunta Pepe Bernal, intentará plantear un partido cerrar y reducir la posesión de los béticos.

Para su entrenador, Manu Calleja, que llegó a mediados de diciembre, sustituyendo a Raúl Garrido, y se estrenó con una derrota en la jornada 15 del Grupo III de la Segunda RFEF ante el Deportivo Aragón (1-0), es importante que sus hombres se hagan fuertes a balón parado y en las transiciones.

El técnico del CD Ibiza cuenta con todos sus efectivos, salvo la duda del extremo Pol, y actualmente su objetivo preferente es sacar al equipo de los puestos de descenso, al ser decimoquinto con 14 puntos en su grupo de la Segunda RFEF, y conseguir la permanencia, aunque sin renunciar tampoco a dar guerra al vigente campeón de la Copa.

Alineaciones probables

CD Ibiza Islas Pitiusas: Contreras; Iker Murúa, Eduardo Adell, Julen López, Álvaro Espínola, Jaume Villar, Jaime Barrero, Pepe Bernal, Diego Marín, Juan Antonio y Marc Mas.

Betis: Bravo; Montoya, Pezzella o Félix Garreta, Édgar, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Rodri, Canales o Joaquín, Juanmi; y Willian José.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Can Misses 3.

Hora: 16.00.