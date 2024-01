Empate agridulce de Marruecos

Marruecos afrontaba la cita con un objetivo entre ceja y ceja: sellar el pase a los octavos de final. Y aunque la intención y la ejecución fueron buenas, el final acabó teniendo un sabor agridulce.

La intensidad de los Leones del Atlas se palpaba desde el inicio del partido. Y el líder del equipo, Achraf Hakimi, sería el autor del primer gol del partido. Un centro milimétrico de Ziyech terminaría en las botas del futbolista del PSG, que acabaría la jugada con una extraordinaria volea.

REACCIÓN A TIEMPO

Y aunque el asedio era claro, la RD del Congo despertaría a tiempo. En cuanto Marruecos dio un paso atrás, no perderían la oportunidad de jugar en campo rival. Y llegarían unas ocasiones que no aprovecharían. Mbemba no pudo rematar una acción clarísima de gol, y Bakambu, ex del Villareal, falló un penalti con una ejecución nefasta.

La segunda parte, sin embargo, fue completamente del Congo, porque los de Regragui no aparecieron en ningún momento. Y aunque los congoleños no estuvieron acertados de cara a portería, Silas aprovecharía un gran centro de Elia para empujar el balón al fondo de la red.

REVOLUCIÓN FALLIDA

Ni Abde, Adli o Harit serían capaces de cambiar el rumbo del partido. Y los de Regragui tuvieron que conformarse con el empate, que valorarán en un futuro no muy lejano, porque fueron capaces de achicar agua y saber sufrir ante una República Democrática del Congo que se vivió en su área en toda la segunda mitad.

ZAMBIA SUEÑA

El otro partido del Grupo F, que enfrentaba a Zambia y Tanzania, también en empate. Aunque Las Estrellas de Taifa golpearían primero mediante Msuva y lo tendrían todo de cara con la expulsión de Kabwe, Zambia no desistiría y obtendría su recompensa.

Daka empató el partido en el 88 para dar una dosis de optimismo a una Zambia que sueña con los octavos de final.

Tanzania, que ha caído a la última posición con un punto, se jugará el pase a los octavos de final ante la RD del Congo en la última jornada, mientras que Marruecos se verá las caras con Zambia.