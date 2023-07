Roger Frigola (Team New Zealand): "Que la Copa sea en Barcelona es un alivio para mí"

El ingeniero barcelonés del Emirates Team New Zealand (ETNZL), Roger Frigola, reconoce, en una entrevista concedida a EFE, que fue "una sorpresa" para él "y también un alivio" que la sede de la Copa del América "fuese en Barcelona".

"Sabía que había varias ciudades candidatas y, cuando vi que era aquí, acostumbrado a hacer viajes todo el año e ir y venir a Nueva Zelanda, que es como atravesar medio mundo, fue especial para mí sabiendo que el equipo vendría aquí", confiesa Frigola, uno de los mejores especialistas mundiales en Inteligencia Artificial (IA).

Frigola, de 41 años, es doctorado en Machine Learning (una aplicación dentro de la Inteligencia Artificial, que permite a las máquinas aprender y encontrar el mejor modo de proceder) por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

Previamente pasó por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) donde realizó Ingeniería Industrial y por el Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-Supaéro) de la Universidad de Toulouse, donde se tituló en Ingeniería Aeronáutica.

Trabajó en los equipos de Formula Uno de McLaren (2007-2011), Ferrari (2012) y Red Bull Racing Team (2013-2014). Y lleva desde 2014 en el Emirates Team New Zealand, con el que ha ganado la Copa del América de 2017 y 2021.

El ingeniero catalán ya está trabajando con el equipo de diseño en su base de Barcelona. "En los días de poco viento, el barco 'vuela' antes. No le hace falta mucho viento para esto", apunta cuando se le preguntó la adaptación del AC75 The Rehutai al viento y al oleaje de Barcelona.

"Con apenas siete nudos (12 Km/h) el barco puede empezar a 'volar', o quizás con menos, depende también si hay olas. El brazo del 'foil' (hidroala) tiene una longitud determinada (en Barcelona será medio metro más largo que en 2021) y el 'foil' tiene que estar siempre bajo el agua. Por eso, si empieza a sobresalir por el oleaje pueden surgir problemas", concreta.

En el Te Rehutai navegarán ocho tripulantes: dos patrones (timones) un 'trimmer' de vela en ala, un controlador de vuelo y cuatro 'cyclors' repartidos a ambos lados de la cubierta.

"Los 'cyclors' proporcionan con las piernas un veinte por ciento más de potencia que antes los 'grinders'(molinillos) con los brazos y dan la energía que se dirige electrónicamente a todos los sistemas de control del barco, mover las velas, etc", explica.

El AC40 (monocasco con 'foils' de 11,80 metros de eslora), diseñado por el Team New Zealand y del que dispondrán todos los equipos, no solo para entrenar sino para competir en las regatas preliminares y en la Copa del América Joven y Femenina, son toda una revolución en el evento.

Frigola apunta que el AC40 tiene la mitad de eslora que el AC75 y la ventaja de que, con ellos, se puede tener una pequeña flota, "porque son más baratos de mantener, lo que ha permitido tener más de un barco para entrenar y crear además una clase con la que se podrán hacer regatas con gente que podrá tener el mismo barco".

El software de los equipos son tan complejos que gran parte de los realizan los propios equipos. "En algunas cosas se utiliza software comercial, por ejemplo para simular fluidos, pero para todo lo que es el simulador para la física general del barco, sistemas electrónicos, etc., lo hacemos nosotros. No podemos ir a una empresa a que nos haga este software, porque no existe"