Ramón Calderón: "El Barça puede ganar perfectamente en Madrid"

En una entrevista con SPORT, el ex presidente del Real Madrid asegura que no se fía ni un pelo del equipo azulgrana Elogia el trabajo hecho por Joan Laporta y reconoce que en Madrid no hay oposición porque Florentino Pérez lo está haciendo bien

Ramón Calderón (Palencia, 26 de mayo de 1951) fue presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009 después de imponerse en las elecciones a Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Le tocó coger el testigo de Florentino Pérez, que cedió la presidencia devorado por los 'galácticos'. A Calderón le tocó rehacer el equipo y lo logró porque bajo su mandato el club madridista consiguió dos ligas consecutivas y una Supercopa de España y suyo fue el fichaje de Cristiano Ronaldo. Antes del clásico, atendió a SPORT para hablar del partido, del Barça, el Madrid y su relación con Laporta.

Llega el clásico. Barça y Real Madrid llegan empatados a puntos y arriba del todo. Espera un partidazo?

Si, si, la verdad es que se prevé un gran partido. La cuestión es que el clásico lo verá el mundo entero, todos estarán viendo el partido y esto es muy importante para la liga española y es un orgullo para nuestro campeonato. Los equipos llegan bien, ninguno ha perdido en la liga y están muy igualados. Si que es verdad que en la Champions el Barça no estuvo bien.

Precisamente, le quería preguntar si cree que pueden notar mucho el golpe europeo.

Son situaciones diferentes. El Barça es un proyecto nuevo y no es fácil que encajen todas las piezas en pocos meses. Pero el Barça tiene jugadores de primer nivel y pueden reaccionar. El clásico no está, ni mucho menos, decidido. El Barcelona es un gran equipo, pueden ganar perfectamente en Madrid, como ya hicieron la temporada pasada.

Teme a Lewandowski?

No sólo a él. El Barça tiene un gran equipo y una gran plantilla. Tiene a jugadores jóvenes con mucho futuro y Lewandowski aporta un grado de madurez. Es un delantero capaz de marcar muchos goles y, si, es un peligro.

Usted es de los que quiere al Barça peleando de nuevo por el título con el Madrid o preferiría verlo hundido?

Sinceramente, creo que es fundamental que Barça y Madrid estén peleando los dos por el título. Pienso que los hace a los dos mejores equipos.

Mantiene una buena relación con Joan Laporta. Hubiese actuado igual que él este verano para solucionar los problemas del Barça con las famosas palancas?

No lo sé si hubiera hecho lo mismo. No estoy dentro y no sé qué se encontró en el Barça. Lo único que te puedo decir es que Laporta ha sido un gran presidente, en el pasado lo hizo muy bien. Es un hombre muy inteligente y sabe perfectamente cómo funciona el mundo del fútbol. Estoy convencido que revertirá la situación del Barcelona y estoy seguro que todo lo que ha hecho es lo mejor para el club.

Aquí en Barcelona se ha hablado mucho de las famosas palancas y en Madrid, que también ha vendido o cedido activos, no se ha generado tanto debate.

El Barça y el Real Madrid son dos modelos únicos y ejemplares. No son sociedades anónimas sino asociaciones deportivas donde los socios deciden. No pueden confiar en accionistas ni son clubes estado así que no les queda otra que administrar muy bien los recursos que tienen. Es fundamental. Y el Madrid, por ejemplo, lo está haciendo muy bien porque ya lleva 14 Champions ganadas y el Barça en el pasado también ha demostrado que puede estar muy bien gestionado y ganar.

En el Real Madrid hace tiempo que no hay oposición.

Así es. Pero es que Florentino lo está haciendo bien. La gente está contenta, se ganan títulos y no hay la sensación que se tenga que cambiar nada. No hay una corriente contraria a la situación actual. El año pasado se ganó la liga y la Champions.

Y prácticamente es imposible llegar a la presidencia. Los requisitos son muy duros.

No es fácil, no.

Usted está a favor del proyecto de la Superliga?

No, estoy en contra. Ya lo dije. Y se presentó en el peor momento, cuando se tenía que ser solidario con los clubes pequeños. Es un proyecto que nació muerto y que sólo duró 48 horas. La Champions es una gran competición, puede mejorarse pero es una magnífica competición.