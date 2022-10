El Barça lo tiene claro: el objetivo es LaLiga

El club, tras la virtual eliminación en Champions, prioriza el torneo liguero por encima del resto Los blaugrana no la ganan desde la temporada 2018-2019, con Ernesto Valverde

Las heridas aún siguen abiertas y es probable que lo sigan estando durante semanas porque la Champions es la Champions y el Barça no la huele desde 2015, pero el proyecto de Xavi no puede permitirse poner el freno. Después del empate ante el Inter, llega el clásico y LaLiga pasa a ser ahora, incluso más de lo que ya era antes, el objetivo prioritario de los blaugrana esta temporada. Los blaugrana no la ganan desde la temporada 2018-2019, con Valverde en el banquillo.

Así se lo ha hecho saber el club al técnico y así lo entienden también en el vestuario. Nadie va a tirar la Copa, ni mucho menos la Supercopa de España. Como también hay mucho que ganar, a nivel deportivo y económico, en la futura Europa League, salvo milagro la competición que jugará el Barça tras el Mundial. Pero el título en el que el equipo va a centrarse de forma preferente es el que se gana en el torneo de la regularidad. Y ello pasa por levantarse rápido del golpe recibido ante el Inter. A nivel futbolístico y mental. La situación en la competición es privilegiada: líderes tras haber ganado siete partidos consecutivos y solo haber cedido un empate, con veinte goles a favor y solo uno en contra. El Barça está siendo un equipo solvente y muy competitivo en LaLiga, todo lo contrario que en la Champions, que debe servir para extraer conclusiones para no cometer los mismos errores.

Calendario duro

La ‘orejuda’ no había sido nunca un objetivo realista en el primer año de Xavi desde el inicio con un equipo en construcción, aunque tampoco lo era la eliminación en la fase de grupos. Cierto es que el grupo era muy exigente, que las lesiones no han ayudado, ni el arbitraje de Milán o los errores individuales, tanto como que el objetivo mínimo (por presupuesto) era llegar a cuartos. Sin embargo, el vestuario prefiere pensar en positivo ante el calendario de LaLiga que viene durante el mes de octubre: Real Madrid, Villarreal, Athletic y Valencia, todos ellos en la zona alta de la clasificación.

No bajar la guardia

Xavi ha pedido al equipo que no baje la guardia y que hay que recuperarse anímicamente sin dilación para llegar al_Bernabéu con el objetivo de mantener el liderato. Toca seguir creyendo en un proyecto en el que el técnico no tiene ninguna duda. La recuperación de Koundé ante el Real Madrid será la primera de una serie de futbolistas con los que no se ha podido contar tras el parón de selecciones. El Barça, esta temporada, puede permitirse no ganar la Champions, pero debe empezar a levantar títulos y LaLiga es la prioridad para un club que necesita volver a ganar.