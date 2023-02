Bernal es baja por lesión en la Vuelta Andalucía y le sustituye Sivakov

El colombiano no se ha recuperado de sus problemas de rodilla y no tomará la salida Su lugar en la Ruta del Sol que arranca este miércoles lo ocupará Sivakov

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, es baja entre los inscritos en la Vuelta a Andalucía 2023, que comienza este miércoles en Puente Génave (Jaén), por una caída sufrida en la Vuelta a San Juan de la que no se ha recuperado.

Al campeón colombiano le sustituye en la ronda andaluza el francés Pavel Sivakov, mientras que el resto de corredores del Ineos Grenadiers serán los mismos que fueron avanzados hace unas semanas, indicaron este martes los organizadores de la Vuelta a Andalucía en el anuncio oficial de los 119 corredores de 17 equipos que tomarán la salida.

Así, completan la nómina del Ineos en la Ruta del Sol los españoles Carlos Rodríguez, candidato a la victoria final, y Omar Fraile; los británicos Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia de 2020, y Connor Swift; el italiano Salvatore Puccio; y el ecuatoriano Jonathan Narváez.

#69RdS kicks off tomorrow 🌞



Looking forward to this one 🙌 pic.twitter.com/Odx8igwMQi